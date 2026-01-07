Kuzey Atlantik’te gerilim: ABD Rus bandıralı “Marinera” tankerine el koydu

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Venezuela bağlantılı ve daha önce "Bella-1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Kuzey Atlantik’te el konulduğunu duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz ay rotasını ve adını değiştirip ABD müdahalesinden kurtulmuştu
ABD Sahil Güvenliği, geçtiğimiz ay Karayipler’de Venezuela’ya doğru gittiği düşünülen, İran petrolü taşımakla suçlanan ve 2024 yılında ABD tarafından kaçak petrol taşıyan bir "gizli filo" içinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulan "Bella 1" petrol tankerine el koymaya çalışmıştı. ABD müdahalesinden kaçınmak için adını "Marinera" olarak değiştiren ve rotasını çeviren petrol tankeri, Guyana bayrağından Rus bayrağına geçmişti. Karayip Denizi’nden Kuzey Atlantik’e kaçmayı başaran petrol tankeri, ABD Sahil Güvenliği tarafından takip ediliyordu. ABD medyası bugün, Rusya’nın petrol tankerine eşlik etmek için bir denizaltı ve savaş gemilerini görevlendirdiğini aktarmıştı. Aralık ayının sonunda Rusya, ABD’ye diplomatik bir nota göndererek tankerin takibinin durdurulmasını talep etmişti. Uluslararası hukuka göre bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altında bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Venezuela’ya giriş ve çıkış yapan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam abluka" emri vermişti.