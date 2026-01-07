Kuzey Atlantik’te gerilim: ABD Rus bandıralı “Marinera” tankerine el koydu

"M/V Bella 1" gemisine ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik’te el konulduğu ifade edildi. Tankerin ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait Munro gemisi tarafından takip edildikten sonra ABD federal mahkemesi tarafından çıkarılan bir arama emri uyarınca ele geçirildiği aktarıldı. Açıklamada, "El koyma işlemi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Batı Yarımküre’nin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ve yaptırım uygulanan gemileri hedef alan bildirisini desteklemektedir. Operasyon, ABD İç Güvenlik Bakanlığı birimleri tarafından ABD Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirildi ve vatanı korumaya yönelik hükümetin tüm birimlerini kapsayan bir yaklaşımını sergiledi"