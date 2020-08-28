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Dünya Lukaşenkodan komşu ülkelere yaptırım tepkisi Bakalım kim kimi korkutuyor, yaptırım neymiş onlara göstereceğiz
AVRUPA

Lukaşenko'dan komşu ülkelere yaptırım tepkisi: Bakalım kim kimi korkutuyor, yaptırım neymiş onlara göstereceğiz

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Belarus'taki seçimlerden sonra "göstericilere karşı şiddet uygulanması ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden sorumlu tutulan kişilere" yaptırım kararı almıştı. Söz konusu durumla ilgili açıklamalarda bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından komşu ülkelerin yaptırım kararlarından korkmadıklarını belirterek, "Bakalım kim kimi korkutuyor. Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Orşa şehrinde bir tesiste yaptığı incelemelerde, komşu ülkelerin Belarus'la ilgili aldığı yaptırım kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Belarus’a karşı yaptırımlara cevap verileceğini vurgulayan Lukaşenko, komşu ülkeler Litvanya ve Polonya’nın Belarus üzerinden Rusya ve Çin’e ulaştığını hatırlattı.

Belarus’u, kendilerine yaptırım uygulayan ülkelere kapatacaklarını bildiren Lukaşenko, artık bu ülkelerin Baltık veya Karadeniz üzerinden doğudaki ülkelere ulaşmak zorunda kalacağını ifade etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, konutuna elinde tüfekle geldi
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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, konutuna elinde tüfekle geldi
Belarus, muhalif grupların geniş katılımlı gösterisine sahne olurken, kalabalık bir gösterici grubu Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun ikamet ettiği Bağımsızlık Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis, göstericileri son anda durdururken, Cumhurbaşkanlığı konutuna helikopterle gelen Lukaşenko'nun, elinde makineli tüfekle indiği görüldü.

Mal akışının "Litvanya limanlarından çekilmesi" talimatı

Lukaşenko, "Bizi diz çöktüreceklerini, tanklarla, roketlerle korkutacaklarını zannettiler. Bakalım kim kimi korkutuyor. Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Litvanya bütçesinin yüzde 30’unun, Belarus’un bu ülkedeki liman üzerinden gerçekleştirdiği ticaretten oluştuğunu savunan Lukaşenko, hükümete "tüm mal akışının Litvanya limanlarından başka yerlere çekilmesi" talimatı verdiğini açıkladı.

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Seçim ve sonrasında yaşananlar

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasından sonra muhalefet, "seçimlere hile karıştığını" iddia etmişti.

  • Seçim akşamı ülkede protesto gösterileri başlamış, polis göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.

Daha sonra AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Belarus'taki seçimlerden sonra "göstericilere karşı şiddet uygulanması ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden sorumlu tutulan kişilere" yaptırım kararı almıştı.

AB tarafından Belarus halkını desteklemek için 53 milyon avro ayrılacağı da belirtilmişti.

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