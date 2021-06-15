Dünya Mağusada bayrak gerilimi
AVRUPA

Mağusa’da bayrak gerilimi

KKTC’de bayrak gerilimi yaşanıyor. Gazimağusa’da Türkiye ve KKTC bayraklarının asılmasına Anıtlar Kurulu izin vermedi. Bunun üzerine Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği bayrakları astı. Bazı kesimler bayrakların indirilmesini istedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Mağusa’da bayrak gerilimi
Erhan Arıklı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli liman şehri Gazimağusa, bayrak gerilimiyle gündemde. Mağusa Kaymakamlığı’nın tarihi Akkule’ye Türkiye ve Kuzey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının asılmasını öngören başvurusunu, Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kale duvarlarına zarar verir gerekçesiyle reddetti. Ancak bu süreçte TMT Mücahitleri Derneği’nin girişimleriyle bölgeye bayrak dikildi. Tartışmaların fitili ise, mücahitlerin bayrak asmasından sonra ateşlendi.

O BAYRAKLAR İÇİN KAÇ CAN VERİLDİ

  • Kıbrıs’a dikilen bayrağa tepki gösteren bazı isimler, bayrakların indirilmesini isterken, konuya ilişkin en sert tepki ise Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’dan geldi. “O bayraklara dokunan el kırılır” diyen Arıklı, “Dünyanın bütün şehir kalelerinde bayraklar dalgalanır. Bizim Mağusa surlarında o bayrağın dalgalanması için kaç can verildi, ne kadar kan döküldü, haberiniz var mı” diye sordu. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun verdiği kararın Bakanlar Kurulu’nca onaylandığı iddialarını da yalanlayan Arıklı, bu biçimde bir kararın asla onaylanmayacağını belirtti.

BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, kurulun kararını eleştirerek “Dünyanın her ülkesinde resmi bina ve kalelere bayrak çekildiği” görüşünü belirtti. Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, bağımsız bir devletin simgesinin o devletin bayrağı olduğunu ve göklere çekilen bayrağın indirilemeyeceğini kaydetti.

Abone Ol Google News
İkinci el araçtaölümcül yöntem

İkinci el araçta
ölümcül yöntem

​Her ay ekspertiz yapılan 300 araçta tespit ediliyor.
Meteorolojisaat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
İzmirdeyine aynı görüntü

​Vatandaş 'altyapı eksikliği' diyerek belediyeye tepki gösterdi.

15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar.

​Çözülemeyecek hiçbir mesele yok.

​Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı bütün çalışanlar için aşı randevuları açıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile Johnson'ın arasında yer aldı.

​NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye ile ilgili çarpıcı cevap.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle yüz yüze görüşmeler yaptı.

​Teknik ve beşeri kapasite yükseldi.

Siyasi gücünü kaybetmesinin ardından, yolsuzluk davalarında yargılanacak.

Birkaç uygulamayla tamamen uzaklaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine ziyarette bulunacak.
Polisi görünce<br>damdan atladılar

Polisi görünce
damdan atladılar

​Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu.
Mağusa’da bayrak gerilimi

Mağusa’da bayrak gerilimi

Türkiye ve KKTC bayraklarının asılmasına izin verilmedi.
Yatırım rüzgarı

Yatırım rüzgarı

​Dünyada dengeleri değiştiren salgına rağmen Türkiye'de yatırımlar hız kesmedi.
Kalpazanlar yeniden sahnede

Kalpazanlar yeniden sahnede

​Düğün sezonunun açılmasıyla sahte altın şikâyetleri arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.