Meksika'nın ilk kadın başkanı Sheinbaum ile Obrador görüştü

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da baş başa iki saat görüşen Obrador ve Sheinbaum, daha sonra günlük basın toplantısına geçti.
Sheinbaum, Obrador ile "duygusal" ve "verimli" bir toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, yapılması muhtemel reformlara ilişkin geniş çaplı istişareler hususunda hemfikir olduklarını söyledi.
Meksika'da 2 Haziran'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini Sheinbaum, yüzde 59,76 ile "açık ara" kazanmıştı.
Sheinbaum, "Meksika tarihinin ilk kadın Devlet Başkanı" ünvanıyla 1 Ekim'de Obrador'dan görevi devralacak.