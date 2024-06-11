|
Dünya

Meksika'nın ilk kadın başkanı Sheinbaum ile Obrador görüştü

Meksika'da 2 Haziran'daki seçimleri kazanan Claudia Sheinbaum, mevcut Devlet Başkanı Andres Lopez Obrador ile bir araya geldi.

07:19 - 11/06/2024 Salı
AA
Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da baş başa iki saat görüşen Obrador ve Sheinbaum, daha sonra günlük basın toplantısına geçti.

Sheinbaum, Obrador ile "duygusal" ve "verimli" bir toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, yapılması muhtemel reformlara ilişkin geniş çaplı istişareler hususunda hemfikir olduklarını söyledi.

Yargı reformunun yanı sıra yeni sosyal programlar da açıklayacaklarını dile getiren Sheinbaum,
"Temel eğitim bursları ve 60-64 yaş arası kadınlara destek paketlerini çıkartacağız. Özellikle ziyaret ettiğim her yerde öğretmenler, emeklilik maaşlarının artırılması için bize taleplerde bulunuyor"
ifadesini kullandı.
Devlet Başkanı Obrador'un yurt gezilerini
"birlikte yapalım"
önerisini hatırlatan Sheinbaum, Obrador'un çalışmalarını ve projelerini yerinde görmek amacıyla bazı turlara eşlik etmeyi değerlendireceğini kaydetti.

Meksika'da 2 Haziran'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini Sheinbaum, yüzde 59,76 ile "açık ara" kazanmıştı.

Sheinbaum, "Meksika tarihinin ilk kadın Devlet Başkanı" ünvanıyla 1 Ekim'de Obrador'dan görevi devralacak.



#Meksika
#Andres Manuel Lopez Obrador
#Claudia Sheinbaum
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tokat Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024