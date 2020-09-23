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Mısır Sisi’ye karşı sokakta

Mısır Sisi’ye karşı sokakta

Mısır'da halk darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye karşı sokaklara döküldü. Kahire’nin batısındaki Giza’da, Feyyum ve kuzeyindeki Kalyubiye’de kırsal kesimde protesto yürüyüşü düzenleyenler, “Sisi git, Sisi Allah’ın düşmanı” sloganı attı. Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyon, Sisi karşıtı halk hareketine desteğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısır'da halk, darbeci Sisi'ye karşı protesto gösterileri düzenledi.
Mısır'da halk, darbeci Sisi'ye karşı protesto gösterileri düzenledi.

Mısır’da, sosyal medya hesapları ve rejim muhalifi televizyon kanallarından yayımlanan görüntülere göre, başkent Kahire’nin batısındaki Giza kentinin çeşitli semtlerinde, başkentin güneyindeki Feyyum kentinde ve kuzeyindeki Kalyubiye’de daha çok kırsal kesimde ve mahalle aralarında protesto yürüyüşü düzenleyen ve çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler “Sisi git, Sisi Allah’ın düşmanı” şeklinde sloganlar attı.

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Mısır halkı sokaklara döküldü: Darbeci Sisi rejimi tedirgin
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Mısır halkı sokaklara döküldü: Darbeci Sisi rejimi tedirgin
Mısır'da İslam el-Astrali adlı gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından Mısır halkı sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenledi. Kalabalık grup, İçişleri Bakanlığı aleyhinde 'Baltaci Bakanlığı (Sahtekarlık Bakanlığı)' sloganları atarak, ''İslam'ın hakkı elde edilene kadar protesto etmeye devam edeceklerini ve onu öldürenlerden hesap sorulacağını'' haykırdı.


Ülke rejimini destekleyen medyada daha çok sükunetin hakim olduğu ve “Muhammed Ali’nin çağrılarına insanların aldırış etmediğinin” vurgulandığı haberlerde, sosyal medyadaki görüntülerin eski olduğu belirtildi. Ancak cep telefonlarıyla çekilen görüntülerden birinde ise günün tarihini “21.09.2020” aktaran bir ses duyuluyor.

Sisi

Bazı görüntülerde, polisle çatışan göstericilerin güvenlik güçlerine ait araçları taşladığı ve araçların ateşe verildiği yer alıyor. Mısır’da ekonomik sıkıntıların yanı sıra son dönemde kaçak olduğu belirtilen gecekonduların yıkılma kararı alınarak birbiri ardınca yıkılması da halkın öfkesini artıran unsurlar arasında yer aldı. Öte yandan Mısır’da Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı halk hareketinin yanında yer aldığını açıkladı. Açıklamada halkın Sisi’nin açıkça gitmesini istediğine işaret edildi.

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