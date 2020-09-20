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Mısır büyük protestolara hazırlanıyor: Sisi’den korkmuyoruz!

Mısır büyük protestolara hazırlanıyor: Sisi’den korkmuyoruz

Mısır rejimine muhalif kanattan Mükemmilin televizyon kanalı ve sosyal medyada yer alan bazı görüntülere göre, başkent Kahire’nin doğusundaki Süveyş kentinin Arab el-Mamel bölgesinde toplanan grup, Sisi aleyhinde gösteri düzenledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göstericiler, ​“Uyumam rahat etmem, düşsün Sisi düşsün” sloganları atan protestocular, 20 Eylül’de düzenlenmesi planlanan protestolara işaret ederek, “Korkmuyoruz, korkmuyoruz, seninle bizim aramızda 20 Eylül günü var” şeklinde rejime meydan okudu.
Göstericiler, ​“Uyumam rahat etmem, düşsün Sisi düşsün” sloganları atan protestocular, 20 Eylül’de düzenlenmesi planlanan protestolara işaret ederek, “Korkmuyoruz, korkmuyoruz, seninle bizim aramızda 20 Eylül günü var” şeklinde rejime meydan okudu.

Mısır’ın Süveyş kenti, darbe ile göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösterilere tanık oldu. Mısır rejimine muhalif kanattan Mükemmilin televizyon kanalı ve sosyal medyada yer alan bazı görüntülere göre, başkent Kahire’nin doğusundaki Süveyş kentinin Arab el-Mamel bölgesinde toplanan grup, Sisi aleyhinde gösteri düzenledi.

Mısır halkı sokaklara döküldü: Darbeci Sisi rejimi tedirgin
OYNAT 00:46
Mısır halkı sokaklara döküldü: Darbeci Sisi rejimi tedirgin
Mısır'da İslam el-Astrali adlı gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından Mısır halkı sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenledi. Kalabalık grup, İçişleri Bakanlığı aleyhinde 'Baltaci Bakanlığı (Sahtekarlık Bakanlığı)' sloganları atarak, ''İslam'ın hakkı elde edilene kadar protesto etmeye devam edeceklerini ve onu öldürenlerden hesap sorulacağını'' haykırdı.

“Uyumam rahat etmem, düşsün Sisi düşsün” sloganları atan protestocular, 20 Eylül’de düzenlenmesi planlanan protestolara işaret ederek, “Korkmuyoruz, korkmuyoruz, seninle bizim aramızda 20 Eylül günü var” şeklinde rejime meydan okudu. Mükemmilin kanalının olaylara ilişkin aktardığı haberde, güvenlik güçlerinin gösterilere sert müdahalede bulunduğu ve geniş çaplı gözaltılar yaptığı vurgulandı. Yapılan yorumlarda, söz konusu protestoların 20 Eylül’de beklenen rejim karşıtı büyük gösterilerin ön hazırlığı olduğuna dikkat çekildi. İspanya’da yaşadığı belirtilen Mısırlı muhalif Müteahhit Muhammed Ali, halka Sisi rejimine karşı 20 Eylül’den itibaren protesto düzenleme çağrısında bulunmuştu.

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