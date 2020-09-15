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Dünya Mısırlı sunucudan darbeci Sisiye başörtü tepkisi İslam ülkesiyiz nereye gidiyoruz?
ORTADOĞU

Mısırlı sunucudan darbeci Sisi'ye 'başörtü' tepkisi: İslam ülkesiyiz nereye gidiyoruz?

Mısır'da darbeci Sisi yönetimine bir isyan da televizyon sunucusu Radwa El-Sherbiny'den geldi. Başörtüsü takan ve çıkarmaları konusunda zorlanan kadınlara destek veren kadın baskıcı yönetimine tepki göstererek, "İslam ülkesiyiz nereye gidiyoruz? Kimse dini tercihlere karşı baskıcı yaklaşımda bulunamaz" ifadelerini kullandı. Ünlü sunucu El-Sherbiny hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Başörtüsü takan kadınlara yapılan baskıya tepki gösteren sunucu hakkında soruşturma başlatıldı.
Başörtüsü takan kadınlara yapılan baskıya tepki gösteren sunucu hakkında soruşturma başlatıldı.

Mısır'da darbesi Abdulfettah Sisi yönetiminin baskılarına olan bir tepkilerine bir yenisi daha eklendi. Mısırlı TV sunucusu Radwa El-Sherbiny, yayınladığı görüntülü mesajda ülkedeki başörtü takan ve çıkarmaları konusunda baskı gören kadınlara destek verdi.

Mısır halkı darbeci Sisi'ye karşı ayaklandı
OYNAT
Mısır halkı darbeci Sisi'ye karşı ayaklandı
Mısır'da devam eden Sisi karşıtı eylemlere katılım sayısı her geçen saniye artıyor. Şimdiden 10 ile sıçrayan gösterilerde, “Özgürlük,adalet, Sisi artık yeter” sloganları atılıyor ve darbeci Sisi'nin posterleri yakılıyor. Gösterilerin fitilini ateşleyen Muhammed Ali ise Savunma Bakanlığına 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısında bulundu.

"Asla başörtünüzü çıkarmayın"

Sisi'nin baskıcı yönetimine tepki gösteren ülkenin ünlü TV sunucusu El-Sherbiny, “Arkadaş grubu içinde veya ailesinde, sokakta veya evinde veya iş yerinde başörtülü olan her kadına; asla başörtünüzü çıkarmayın, asla başörtünüzü çıkarmayın. İslam ülkesiyiz nereye gidiyoruz? Kimse dini tercihlere karşı baskıcı yaklaşımda bulunamaz" ifadelerini kullandı.

Mısır halkı sokaklara döküldü: Darbeci Sisi rejimi tedirgin
OYNAT 00:46
Mısır halkı sokaklara döküldü: Darbeci Sisi rejimi tedirgin
Mısır'da İslam el-Astrali adlı gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından Mısır halkı sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenledi. Kalabalık grup, İçişleri Bakanlığı aleyhinde 'Baltaci Bakanlığı (Sahtekarlık Bakanlığı)' sloganları atarak, ''İslam'ın hakkı elde edilene kadar protesto etmeye devam edeceklerini ve onu öldürenlerden hesap sorulacağını'' haykırdı.

Sunucuya soruşturma başlatıldı

Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu, izleyicilerden El-Sherbiny’in söylemleri hakkında şikayet aldıklarını iddia ederek, El-Sherbiny’e soruşturma başlatıldığını duyurdu. Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu, izleyicilerin, El-Sherbiny’in ‘başörtüsü takmayan kadınları hedef aldığı’ konusunda şikayette bulunduklarını ifade etti. TV sunucusu, Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu'nun gerekçeli kararındaki iddiayı reddetti.

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