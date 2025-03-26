Moldova Rus yanlısı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul'u gözaltına aldı: Kremlin sert bir dille uyardı

Moldova Yolsuzlukla Mücadele Merkezi yetkilisi Angela Starinschi yaptığı açıklamada, Gutsul'un Kişinev'de 72 saattir gözaltında olduğunu duyurdu. Starinschi, "Gözaltı işlemi, bir ceza davası kapsamında gerçekleştiriliyor" dedi. Gutsul'un gözaltına alınma gerekçesine dair bilgi verilmedi.

Gutsul'un gözaltına alınmadan önce İstanbul'a gitmek üzere havalimanına geldiği, daha sonra memurlar tarafından durdurulduğu öğrenildi. Gutsul'un yolsuzluk ve Rusya'dan gelen fonları Rus yanlısı bir partiye aktarmakla suçlandığı belirtiliyor.