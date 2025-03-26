Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Moldova Rus yanlısı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul'u gözaltına aldı: Kremlin sert bir dille uyardı

Moldova Rus yanlısı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul'u gözaltına aldı: Kremlin sert bir dille uyardı

13:4226/03/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Gutsul Rus yanlısı politikalarıyla biliniyor.
Gutsul Rus yanlısı politikalarıyla biliniyor.

Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada gözaltı işlemini kınayarak, "Kişinev bu tür yöntemlerden vazgeçmeli" dedi.

Rus yanlısı politikalarıyla bilinen Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Moldova'nın başkentindeki Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

72 saattir gözaltında

Moldova Yolsuzlukla Mücadele Merkezi yetkilisi Angela Starinschi yaptığı açıklamada, Gutsul'un Kişinev'de 72 saattir gözaltında olduğunu duyurdu. Starinschi, "Gözaltı işlemi, bir ceza davası kapsamında gerçekleştiriliyor" dedi. Gutsul'un gözaltına alınma gerekçesine dair bilgi verilmedi.

İstanbul'a geliyordu

Gutsul'un gözaltına alınmadan önce İstanbul'a gitmek üzere havalimanına geldiği, daha sonra memurlar tarafından durdurulduğu öğrenildi. Gutsul'un yolsuzluk ve Rusya'dan gelen fonları Rus yanlısı bir partiye aktarmakla suçlandığı belirtiliyor.

Rusya'dan tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Gutsul'un gözaltına alınmasına tepki geldi. Peskov, Moldova makamlarının Devlet Başkanı Maia Sandu'nun siyasi rakiplerine karşı "açık baskı taktikleri" kullandığını ifade etti. Peskov, "Kremlin, Gagavuzya lideri Gutsul'u gözaltına alan Moldova makamlarının eylemlerini kınıyor. Kişinev bu tür yöntemlerden vazgeçmeli" dedi.

#Moldova
#Rusya
#Gagavuzya
#Putin
#Yevgeniya Gutsul
#Kişinev

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekrem İmamoğlu’nun yerine kim geçti? İşte yeni İBB Başkanvekili...