"Mülkiyet tapumuz Tevrat'tır" diyerek ABD'nin küstah elçisine arka çıktı: İsrail muhalefetinden skandal sözler

İsrail ana muhalefet partisi "Gelecek Var"ın lideri Yair Lapid, Orta Doğu'daki tansiyonu daha da tırmandıracak çarpıcı açıklamalara imza attı. Geçmişte iki devletli çözüme verdiği destekle bilinen Lapid, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin gündeme taşıdığı "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" vizyonuna açık destek vererek, hedeflenen sınırların "Irak'a kadar uzanabileceğini" öne sürdü.

"SINIRLAR MÜMKÜN OLDUĞUNCA GENİŞ OLMALI"

İsrail merkezli Kipa Haber sitesine konuşan muhalefet lideri Lapid, ülkesinin sınırlarının "Tevrat'ta belirtilen sınırlar" ölçeğinde genişletilmesi fikrine sıcak baktığını duyurdu. İsrail'in sınırlarının ne kadar geniş olması gerektiği yönündeki bir soruya "mümkün olduğunca geniş" yanıtını veren Lapid, bu süreçte "güvenlik, siyaset ve zamanlama gibi unsurların göz önünde bulundurulması gerektiğini" ifade etti.

Büyükelçi Huckabee'nin, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan geniş coğrafyada "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğu" yönündeki tartışmalı sözlerini destekleyen Lapid, hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

"Yahudilere büyük, geniş, güçlü bir toprak ve bizler, çocuklarımız ve çocuklarımızın çocukları için güvenli bir sığınak sağlayacak her şeyi destekliyorum."

"MÜLKİYET TAPUMUZ TEVRAT’TIR"

Açıklamalarında Siyonizm ile dini metinler arasındaki bağa dikkat çeken Yair Lapid, İsrail'in toprak iddialarının meşruiyetini şu ifadelerle savundu:

"Siyonizm Tevrat'a dayanmaktadır, İsrail toprakları üzerindeki yetkimiz kutsal kitaba dayalıdır, İsrail'in Tevrat'taki sınırları çok açıktır. İsrail toprakları üzerindeki mülkiyet tapumuzun Tevrat olduğuna inanıyorum, dolayısıyla sınırlar Tevrat'ın sınırlarıdır."

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee (sağda), 15 Eylül 2025'te Kudüs'teki Beit Hanassi başkanlık konutunu ziyaretinde Kudüs'ün bir tablosunu inceliyor

KRİZE YOL AÇAN RÖPORTAJ

Lapid'in bu sözlerine zemin hazırlayan olay, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajdı. Habere göre söz konusu röportajda, Gazze'de gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" inancını savunan Huckabee, İsrail'in Nil'den Fırat'a kadar tüm bölgeyi kontrol etme ihtimaline dair dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. ABD'li büyükelçi, bu ihtimal için "Hepsini alsalardı iyi olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

BÖLGE ÜLKELERDEN ORTAK KINAMA

Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan, Endonezya, Kuveyt, Katar, Umman, Pakistan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Suriye, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Ligi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) sekreterlikleri, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının "kabul edilebilir" olacağı yönündeki ifadelerini kınadı.







