İsrail basını "Ankara dev anlaşmayı tamamladı" diyerek duyurdu: Türkiye vurucu gücünü ikiye katlıyor

İsrail merkezli Maariv gazetesi, süreci okuyucularına "Ankara dev anlaşmayı tamamladı: Onlarca gelişmiş savaş uçağı yolda" başlığıyla duyurdu. İlgili analizde, Türkiye'nin bünyesine katacağı Eurofighter'ların AESA radar teknolojisi ve gelişmiş Meteor füzeleriyle donatıldığı, bu alımın son derece kritik ve büyük ölçekli bir hamle olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE BÖLGESEL ARENADA DAHA DA GÜÇLENECEK"

Haberin detaylarında, tedarik edilecek bu yeni nesil jetler sayesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut kapasitesinin iki katına çıkacağı öngörülüyor. Bu durumun, Türkiye'yi kendi coğrafyasında çok daha baskın ve caydırıcı bir askeri aktör konumuna taşıyacağı belirtiliyor.

"ANKARA TEDARİK PROGRAMINI İLERLETTİ"

İsrail gazetesi, Türk hava gücünün modernizasyonu ve büyütülmesi hedefi doğrultusunda Eurofighter alımının kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi. Maariv'in edindiği bilgilere göre, ilk etapta sadece bir yıl içerisinde 24 adet Eurofighter jeti Türk hava sahasında görev yapmaya başlayacak. Bu filonun üç-dört yıllık bir takvim çerçevesinde ise toplam 56 uçağa kadar genişletilmesi planlanıyor.

Klasik bir Eurofighter filosunun ortalama 12 ila 16 jetten oluştuğu göz önüne alındığında, kurulacak yeni filoların büyüklüğü daha net ortaya çıkıyor. Ayrıca söz konusu haberde, bu ileri teknoloji uçakları uçuracak pilotların ve teknik bakımından sorumlu olacak yer personelinin gerekli eğitim süreçlerini İngiltere'de tamamlayacağı iddia ediliyor.







