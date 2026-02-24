Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
İsrail basını "Ankara dev anlaşmayı tamamladı" diyerek duyurdu: Türkiye vurucu gücünü ikiye katlıyor

İsrail basını "Ankara dev anlaşmayı tamamladı" diyerek duyurdu: Türkiye vurucu gücünü ikiye katlıyor

14:5224/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail basını, Türk Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde envanterini ve operasyonel kabiliyetini büyük ölçüde artıracağını yazdı.
İsrail basını, Türk Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde envanterini ve operasyonel kabiliyetini büyük ölçüde artıracağını yazdı.

Türkiye'nin İngiltere ile yürüttüğü Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik süreci, bölgesel güç dengelerini değiştireceği gerekçesiyle İsrail'de yakından takip ediliyor. İsrail basını, Türk Hava Kuvvetleri'nin yakın gelecekte vurucu gücünü ve operasyonel kapasitesini devasa oranda artıracağını vurguluyor.

İsrail merkezli Maariv gazetesi, süreci okuyucularına "Ankara dev anlaşmayı tamamladı: Onlarca gelişmiş savaş uçağı yolda" başlığıyla duyurdu. İlgili analizde, Türkiye'nin bünyesine katacağı Eurofighter'ların AESA radar teknolojisi ve gelişmiş Meteor füzeleriyle donatıldığı, bu alımın son derece kritik ve büyük ölçekli bir hamle olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE BÖLGESEL ARENADA DAHA DA GÜÇLENECEK"

Haberin detaylarında, tedarik edilecek bu yeni nesil jetler sayesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut kapasitesinin iki katına çıkacağı öngörülüyor. Bu durumun, Türkiye'yi kendi coğrafyasında çok daha baskın ve caydırıcı bir askeri aktör konumuna taşıyacağı belirtiliyor.

"ANKARA TEDARİK PROGRAMINI İLERLETTİ"

İsrail gazetesi, Türk hava gücünün modernizasyonu ve büyütülmesi hedefi doğrultusunda Eurofighter alımının kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi. Maariv'in edindiği bilgilere göre, ilk etapta sadece bir yıl içerisinde 24 adet Eurofighter jeti Türk hava sahasında görev yapmaya başlayacak. Bu filonun üç-dört yıllık bir takvim çerçevesinde ise toplam 56 uçağa kadar genişletilmesi planlanıyor.

Klasik bir Eurofighter filosunun ortalama 12 ila 16 jetten oluştuğu göz önüne alındığında, kurulacak yeni filoların büyüklüğü daha net ortaya çıkıyor. Ayrıca söz konusu haberde, bu ileri teknoloji uçakları uçuracak pilotların ve teknik bakımından sorumlu olacak yer personelinin gerekli eğitim süreçlerini İngiltere'de tamamlayacağı iddia ediliyor.



#İsrail
#Eurofighter
#savaş uçağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Isparta kura sonuçları CANLI İZLE: 500 bin konut Isparta kurası kazananlar isim listesi sorgulama ekranı