TSK’dan Almanya’da güç gösterisi: Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yaklaşık 2 bin personel ile katıldığımız; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin karada, denizde ve havada sergilediği imkan ve kabiliyetler ile gücünü tüm dünyaya gösterdiği Steadfast Dart 2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, müttefik ülke ordularıyla sergilediği yüksek koordinasyon, müşterek harekat kabiliyeti ve birlikte çalışabilirlik seviyesiyle; disiplinini, profesyonelliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha ortaya koydu” ifadelerine yer verildi.