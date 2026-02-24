36 knot sürat, 1000 mil menzil! Türkiye'de yapıldı: Modern sensör ve silah sistemleriyle donatıldı

Hücumbotlar; asimetrik harp, devriye faaliyetleri, bölgesel suların korunması, deniz korsanlığı ile mücadele, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele, insan kaçakçılığı ile mücadele, keşif ve gözetleme, arama ve koruma, afet yardım operasyonları, sınır kontrolü ile üs ve liman güvenliği görevlerini yerine getirebilecek. Projenin tamamlanmasıyla Katar Deniz Kuvvetleri’nin yüksek süratli ve çok maksatlı hücumbot kabiliyeti önemli ölçüde güçlenecek.