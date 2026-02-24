Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
36 knot sürat, 1000 mil menzil! Türkiye'de yapıldı: Modern sensör ve silah sistemleriyle donatıldı

36 knot sürat, 1000 mil menzil! Türkiye'de yapıldı: Modern sensör ve silah sistemleriyle donatıldı

13:5424/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Türkiye’nin savunma sanayiindeki mühendislik kabiliyeti bir kez daha denizde sahne aldı. Tuzla’da inşa edilen ve 36 knot sürat ile 1000 deniz mili menzile sahip güdümlü mermili hücumbot, Katar Deniz Kuvvetleri envanterine katılmak üzere suya indirildi. Modern sensör ve silah sistemleriyle donatılan hücumbotlar, Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Arap Denizi’nde etkin görev icra edecek.

Tuzla’da Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edilen iki adet 50 metre güdümlü mermili hücumbottan ikincisi denize indirildi. Körfez’de etkin görev yapacak21 Haziran 2023’te Doha’da imzalanan sözleşme kapsamında yapımı süren hücumbotlar; 50,76 metre tam boy, 9,53 metre genişlik ve 2,10 metre su çekimine sahip olacak şekilde tasarlandı. 

Katar Deniz Kuvvetleri ile imzalanan proje kapsamında inşa edilen Al Gharıyah (Q52) gemisi suya indirildi. Sac kesimi 22 Kasım 2024’te yapılan hücumbotların ilki Al Wakrah (Q51), 17 Kasım 2025’te başarıyla havuzlanarak denizle buluşmuştu. İkinci geminin de suya indirilmesiyle projede önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu.

Körfez’de etkin görev yapacak


21 Haziran 2023’te Doha’da imzalanan sözleşme kapsamında yapımı süren hücumbotlar; 50,76 metre tam boy, 9,53 metre genişlik ve 2,10 metre su çekimine sahip olacak şekilde tasarlandı. Azami 36 knot sürat ve 1000 deniz mili menzil kapasitesi bulunan platformlar, modern sensör ve silah sistemleriyle donatılarak Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Arap Denizi’nde etkin görev icra edecek. Gemiler, Katar’ın bölgesel deniz güvenliği kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

Hücumbotlar; asimetrik harp, devriye faaliyetleri, bölgesel suların korunması, deniz korsanlığı ile mücadele, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele, insan kaçakçılığı ile mücadele, keşif ve gözetleme, arama ve koruma, afet yardım operasyonları, sınır kontrolü ile üs ve liman güvenliği görevlerini yerine getirebilecek. Projenin tamamlanmasıyla Katar Deniz Kuvvetleri’nin yüksek süratli ve çok maksatlı hücumbot kabiliyeti önemli ölçüde güçlenecek.

#Türkiye
#Katar
#hücum bot
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul için kuraya ismi girecekler listesi yayınlandı mı? İstanbul TOKİ kura çekiliş listesi sorgulama ekranı