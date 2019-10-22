Dünya Münbiçte sivil direniş
BARIŞ PINARI HAREKATI

Münbiç’te sivil direniş

Münbiç’teki aşiretler PKK’lı teröristler ve PKK’yla anlaşmalı olarak ilçeye giren rejimin çıkması için direniş başlattı. Elbubena, Ebu Sultan, Mücademe, Damalha ve Galaz aşiretleri, rejime karşı birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Esnaf da kepenk indirdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu, 7 bin askerle Münbiç’i temizlemeye hazırlanırken rejim askerleri devreye girmişti. Halk ilçedeki kontrolü Suriye Milli Ordusu’nun ele almasını istiyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde yaşayan yerinden edilmiş Münbiçliler, Esed rejiminin Münbiç’e girişini protesto etti.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde yaşayan yerinden edilmiş Münbiçliler, Esed rejiminin Münbiç’e girişini protesto etti.

Münbiç'te halk, Esed rejimi ve YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeden çıkması, kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) sağlaması için direniş başlattı. TSK ve SMO, 7 bin askerle PKK/YPG'nin işgali altında bulunan Münbiç’e müdahaleye hazırlanırken Esed rejimi devreye girdi. PKK/YPG’nin çağrısı üzerine Münbiç’e asker ve zırhlı araç sevkiyatı yapan Esed rejimine karşı Münbiçli aşiretler harekete geçti. Münbiç'te yaşayan Elbubena, Ebû Sultan, Mücademe, Damalha ve Galaz aşiretleri Esed rejimine karşı birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

MÜCADELEYE HAZIRIZ

Rejimin Münbiç'e girmesini kabul etmediklerini belirten aşiret liderleri, Esed rejimine karşı mücadele etmeye hazır olduklarını vurguladı. Bu kapsamda Esed rejimine ilçede yaşanan gelişmeleri aktararak muhbirlik yapan Abdul Hanan el Hamoud Ebu Saddam isimli bir kişinin aracına saldırı düzenlendi. Aracın kundaklanmasının ardından Münbiç’in kırsal kesimlerinde bulunan rejim askerlerini tehdit eden bir mesaj yayınlandı.

İRAN MİLİS GÖNDERDİ

Öte yandan İran’ın desteklediği milisler de Münbiç için hareketlendi. Münbiç’in batısında yer alan Um Miyal ve Hirbet Beşer köylerine İran destekli milisler tarafından kontrol noktası kurulduğu belirtildi. Münbiç’in batısındaki Camusiye, Um Adase, Şeyh Yahya, Dendenoğlu ve Medeni Kebir köylerine de Esed rejimine bağlı birlikler yerleştirildi.

HALK KEPENK İNDİRDİ

Esnaf kepenk indirdi.

Terör örgütünün davetiyle Münbiç’e gelen Esed rejimine sivil halkın tepkisi her saat artarak devam etti. Münbiç halkı Esed rejimi ve milislerin Münbiç’e girmesini engellemek için grev çağrısında bulundu. Dün sabah itibariyle, birçok yerde dükkanlar greve katıldı. Esnaf, işyerlerinin kepeklerine kilit vurdu.

SMO takviyesi

  • Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Rasulayn'a, yaklaşık 50 araçla SMO birlikleri sevk edildi. Askerlerin bir kısmı ise Mardin'in Nusaybin ilçesine gönderildi. Öte yandan SMO'ya bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine geldi. Konvoya 5 araçlık Türk Silah Kuvvetlerine ait zırhlı araçlar da eşlik etti. Vatandaşlar, konvoyun ilçe merkezinden geçişi esnasında TSK ve SMO birliklerine sevgi gösterisinde bulundu.
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