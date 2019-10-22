Münbiç’te sivil direniş

Münbiç'te halk, Esed rejimi ve YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeden çıkması, kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) sağlaması için direniş başlattı. TSK ve SMO, 7 bin askerle PKK/YPG'nin işgali altında bulunan Münbiç’e müdahaleye hazırlanırken Esed rejimi devreye girdi. PKK/YPG’nin çağrısı üzerine Münbiç’e asker ve zırhlı araç sevkiyatı yapan Esed rejimine karşı Münbiçli aşiretler harekete geçti. Münbiç'te yaşayan Elbubena, Ebû Sultan, Mücademe, Damalha ve Galaz aşiretleri Esed rejimine karşı birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

MÜCADELEYE HAZIRIZ

Rejimin Münbiç'e girmesini kabul etmediklerini belirten aşiret liderleri, Esed rejimine karşı mücadele etmeye hazır olduklarını vurguladı. Bu kapsamda Esed rejimine ilçede yaşanan gelişmeleri aktararak muhbirlik yapan Abdul Hanan el Hamoud Ebu Saddam isimli bir kişinin aracına saldırı düzenlendi. Aracın kundaklanmasının ardından Münbiç’in kırsal kesimlerinde bulunan rejim askerlerini tehdit eden bir mesaj yayınlandı.

İRAN MİLİS GÖNDERDİ

Öte yandan İran’ın desteklediği milisler de Münbiç için hareketlendi. Münbiç’in batısında yer alan Um Miyal ve Hirbet Beşer köylerine İran destekli milisler tarafından kontrol noktası kurulduğu belirtildi. Münbiç’in batısındaki Camusiye, Um Adase, Şeyh Yahya, Dendenoğlu ve Medeni Kebir köylerine de Esed rejimine bağlı birlikler yerleştirildi.

HALK KEPENK İNDİRDİ

Esnaf kepenk indirdi.

Terör örgütünün davetiyle Münbiç’e gelen Esed rejimine sivil halkın tepkisi her saat artarak devam etti. Münbiç halkı Esed rejimi ve milislerin Münbiç’e girmesini engellemek için grev çağrısında bulundu. Dün sabah itibariyle, birçok yerde dükkanlar greve katıldı. Esnaf, işyerlerinin kepeklerine kilit vurdu.

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SMO takviyesi