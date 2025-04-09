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Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor

Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor

10:569/04/2025, Çarşamba
AA
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Myanmar'daki depremler sonrası görüntüler.
Myanmar'daki depremler sonrası görüntüler.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 645'e yükseldi.

Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar'da askeri yönetimin idari organı olan Myanmar Devlet İdare Konseyinden (SAC) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 645'e, yaralananların sayısının da 5 bin 17'ye çıktığı belirtildi.


Arama kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen 150'ye yakın kişi için çalışmalarını sürdürüyor.


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Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor
Dünya / Asya
09 Nisan, Çarşamba

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.


Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.



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