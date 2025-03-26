Naziler ana muhalefet koltuğunda

2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da bir ilk daha yaşandı. Seçimler sonucunda milletvekili sayısını iki kat artırarak 152'ye yükselten aşırı sağcı Nazi partisi AfD, Bundestag'ta ana muhalefet koltukları sırasına oturdu ve ikinci büyük parti konumunu resmen ilan etmiş oldu. Seçimlerden birinci parti konumunda çıkan Hristiyan Demokrat İttifakı'nın (CDU/CSU) lideri Friedrich Merz'in nisan ayında Paskalya Bayramı'na kadar yeni hükümeti ilan etmesi bekleniyor. AfD ile koalisyonu reddeden Merz'in Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon kurmasına kuvvetle ihtimal veriliyor. Bundestag Başkanlığına ise Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin

Öte yandan Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, AfD'nin oy oranının yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu. Kamuoyu araştırma şirketi INSA'nın yaptığı anketin sonucunda, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) oy oranı yüzde 27, AfD'nin yüzde 23,5, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yüzde 14,5, Yeşillerin yüzde 12 ve Sol Parti'nin yüzde 10,5 olarak belirlendi. Bu sonuç, AfD'nin, CDU/CSU ile arasındaki farkı sadece yüzde 3,5 puana indirdiği anlamına geliyor. INSA Başkanı Hermann Binkert, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu, INSA araştırmasında AfD için şimdiye kadar ölçülen en yüksek oran" dedi.