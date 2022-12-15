Dünya Neo-naziler İngiliz ordusuna sızmaya çalışıyor
AVRUPA

Neo-naziler İngiliz ordusuna sızmaya çalışıyor

İngiliz Parlamentosu’na sunulan yeni bir raporda, aşırı sağcı aşırılıkçı terörist grupların (neo-nazi) İngiltere ordusu ya da polis gücüne sızma girişimlerinde bulunduğu kaydedildi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Neo-naziler İngiliz ordusuna sızmaya çalışıyor
Neo-naziler İngiliz ordusuna sızmaya çalışıyor.

İngiliz Parlamentosu’na sunulan yeni bir raporda, aşırı sağcı aşırılıkçı terörist grupların (neo-nazi) İngiltere ordusu ya da polis gücüne sızma girişimlerinde bulunduğu kaydedildi. İstihbarat ve Güvenlik Komitesi’nin salı günü yayınlanan yıllık raporunda, “askeri kültür, mühimmat ve silahlı kuvvetler ya da emniyet güçlerine” yakın ilgi duyan aşırı sağcı teröristlerin polis ve orduya sızmış elemanları üzerinden bir güvenlik tehdidi oluşturdukları kaydedildi. Raporda hem silahlı kuvvetlerde hem de emniyet güçlerinde personel alımında gerekli güvenlik prosedürlerinde yaşanan zafiyete özel vurgu yapıldı. Raporda, Nisan 2021’de National Action adlı aşırı sağcı, neo-nazi gruba üye olduğu ortaya çıkan 22 yaşındaki Benjamin Hannam’a ait dosya örnek gösterildi. İngiliz parlamentosuna sunulan raporun Almanya’da darbe hazırlığında olduğu iddia edilen Reichsburger isimli neo-nazi gruba yapılan geniş kapsamlı operasyon ve tutuklamaların hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

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