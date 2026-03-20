Nijerya'da 92 mahkuma Ramazan Bayramı dolayısıyla af çıktı

Nijerya'da 92 mahkuma Ramazan Bayramı dolayısıyla af çıktı

15:1120/03/2026, Cuma
AA
Ramazan Bayramı dolayısıyla 92 mahkum için af kararı çıkarıldı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla 92 mahkum için af kararı çıkarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto ve Jigawa eyaletlerinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla 92 mahkum için af kararı çıkarıldı.

Sokoto Valisi Ahmed Aliyu'nun adına konuşan Avukat Bashir Ma'azu, Ramazan Bayramı vesilesiyle eyalet hükümetinin 80 mahkuma af çıkardığını belirtti.

Affedilen mahkumların, giydiği hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiğini aktaran Ma'azu, çıkan affın hem şefkat hem de dini bir yükümlülüğü yansıttığını söyledi.

Jigawa Valiliğinden yapılan açıklamada da farklı suçlardan hüküm giyen 12 mahkum için Ramazan Bayramı münasebetiyle af kararı çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, affedilen mahkumların, giydiği hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiği kaydedildi.



