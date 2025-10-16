Ölümcül tuzaklara rağmen dönüyorlar

Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından evlerine dönmeye çalışan siviller, geride kalan patlamamış mühimmatlar nedeniyle ciddi tehlikeyle karşı karşıya. Ekim 2023’ten bu yana erişilebilen bölgelerde 550’den fazla patlayıcı mühimmat tespit edildi, ancak Gazze genelindeki patlamamış mühimmat kirliliğinin boyutu hala tam bilinmiyor. Evine uzun bir aradan sonra ulaşan Ehab Nuor, Salah ed-Din Caddesi’ndeki El-Kuveyt bölgesinde bubi tuzaklı robotlar bulduklarını söyledi. Bu robotların patlaması durumunda tek bir binanın tamamını yerle bir edebilecek güçte olduğunu belirten Nuor, “İsrail işgal ordusunun geride bıraktığı bu bombalar, Gazze’de kullanılan en yıkıcı silahlardan bazıları. Önceliğimiz, bu mühimmatların temizlenmesi olmalı. Tüm Gazze halkı için ciddi bir risk oluşturuyor. Hangi mahallede kaç tane olduğunu bilmiyoruz, bu yüzden şehirde büyük dikkatle hareket ediyoruz” dedi.





YENİ BİR UMUT

Gazze halkı, yaşadıkları büyük yıkıma rağmen dayanışma ve umutla yaşamı yeniden inşa etme çabalarını sürdürüyor. Patlamamış mühimmat tehdidi ve altyapı sorunlarına rağmen, siviller hayata tutunmaya ve geleceğe güvenle bakmaya devam ediyor. Ateşkesin ardından evine dönen Gazzeliler Yeni Şafak’a konuştu. İki yılın ardından yeni bir sayfa açtıklarını anlatan Ali Al Dali, “Sonunda Gazze'deki savaş sona erdi. Artık özgürüz, yeni bir hayata başlayacağız. Artık eskisinden daha güçlü olmalıyız. Yıkılan hayatlarımız var, onları yeniden inşa etmeliyiz” diye konuştu. Savaşın başından bu yana elindeki kısıtlı imkanlarla Gazzelilere yemek yapıp dağıtan İçerik Üreticisi Hamada Sho, bu süreçte baba olduğunu ve yakında bir bebeği daha olacağını dile getirerek “Tüm bunlar olurken, hayatta kalan ailelere, çocuklara yemek pişirmeye devam ettim. Dışarda tek bir Gazzeli aç çocuk kalmayıncaya kadar onlar için yemek yapmaya devam edeceğim” dedi.





EVİNİ BULAMADI

Evine döndüğünde sadece yıkıntılar ile karşılaştığını ve yaşadığı mahalleyi tanımakta zorlandığını kaydeden Ebu Talal da ateşkesin olduğu gün, hiç vakit kaybetmeden evlerine dönmek için yola çıktıklarını kaydederek “Yaşadığımız yer tanınmaz halde olduğu için evimizi bulmak çok zor oldu. Geriye sadece yıkık binalar, molozlar ve toz kalmış. Bu bizi üzdü ama vazgeçmedik. Hala hayatta olmamız yeniden bir ev yapabileceğimiz anlamına geliyor. Evlerimizin ardından, okullarımızı, ibadethanelerimizi yeniden yapacağız. Eskiye dönmek zor olacak ama bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.



