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"Ölümüm gürültülü olsun" demişti

"Ölümüm gürültülü olsun" demişti

04:0020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
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Fatma Hassuna
Fatma Hassuna

Gazze’de son 1,5 yıldır yaşanan katliamları kare kare belgeleyen 25 yaşındaki Foto Muhabiri Fatma Hassuna, düğününe günler kala İsrail’in düzenlediği hava saldırısında ailesiyle birlikte şehit oldu. Hassuna’dan geriye çektiği fotoğraflar ve sosyal medyadaki “Öleceksem gürültülü bir ölüm isterim” şeklindeki mesajı kaldı.

Gazze'de son 18 ayın savaş izlerini kare kare belgeleyen genç gazeteci Fatma Hassuna, düğününe günler kala ailesiyle birlikte İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında şehit oldu. Gazze’de yaşayan 25 yaşındaki foto muhabiri Hassuna, ölümün gölgesinde geçen hayatını belgelemekten asla vazgeçmedi. Ölümün ardından iz bırakmak isteyen Hassuna, sosyal medyada, “Öleceksem gürültülü bir ölüm isterim” diye paylaşım yapmıştı. Düğününden sadece birkaç gün önce İsrail’in Gazze’nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Hassuna ve ailesinden 10 kişi, evlerinin hedef alınması sonucu öldürüldü. Ailenin diğer fertleriyle birlikte Fatma’nın hamile kız kardeşi de vardı. Hassuna’nın hikayesi, İranlı yönetmen Sepideh Farsi'nin çektiği ve Cannes'daki Acid Film Festivali'nde gösterilecek olan "Put Your Soul on Your Hand and Walk" adlı belgesele konu olduğu belirtildi. Farsi, Hasuna için şu ifadelerini kullandı: “Fatma Gazze’deki gözüm oldu. Onun gücüne tutundum.” Hassuna’nın meslektaşları da büyük bir kayıp yaşadıklarını vurguladı.


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