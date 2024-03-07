Ovaköy ile Kalkınma Yolu teröre set olacak

Trilyon dolarlık Körfez sermayesini Avrupa ile bağlayacak olan, içinde Ovaköy Sınır Kapısı’nın da bulunduğu Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye’nin güvenliğine katkı sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonra yaptığı “Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız” açıklamasıyla, terörle mücadelede yeni bir adımın işaretini vermişti. Son yıllarda Suriye’nin kuzeyinin yanı sıra Irak’ın kuzeyinde de Pençe-Kilit Harekatları ile güvenlik şemsiyesi oluşturan Türkiye, bu hattı tahkim etmek istiyor.

İKİ PROJE HIZLANACAK

Yapılacak operasyonlarla bölgede terör örgütü PKK’nın yapılanmasını sıfırlamayı planlayan Türkiye, diğer taraftan da Irak ile Ovaköy Sınır Kapısı ve Kalkınma Yolu Projesi’nin çalışmalarına hız verecek. Türkiye ile Irak heyeti teknik çalışmalara devam ederken, yapılan istişareler sonucu karşılıklı olarak ofis açma konusunda mutabık kalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayında Irak'a yapması planlanan ziyaretle birlikte somut adımlar atılacak.

TERÖRÜN SONU

Kandil, Sincar, Mahmur ve Süleymaniye'deki terör yuvalarının yok edilmesi, Ovaköy Sınır Kapısı ve Kalkınma Yolu Projesi için büyük önem taşıyor. Söz konusu iki proje Türkiye ile Irak'a ekonomik katkısının dışında terörün bitirilmesi için de destek olacak. Ovaköy Sınır Kapısı ve Kalkınma Yolu Projesi bölge halkına kalkınmanın yanında terörden arınma için de umut kapısı olacak.

PKK’YA DOĞAL SET

Bölgenin terörden temizlenmesi, Irak’ın kuzeyinin Suriye’nin kuzeyinden desteklenmesi tehdidi karşısında stratejik konumda. Ovaköy ticaret hattı, Fişhabur üzerinden Tel Afer’e, oradan Musul ve Kerkük istikametini izleyerek Bağdat’a uzanan güzergahıyla, PKK'nın Irak-Suriye bağlantısının kesilmesinde doğal bir set olarak değerlendiriliyor. Kalkınma Yolu Projesi ile de yol güzergahındaki terör yuvaları yok edilerek örgüte darbe vurulacak.

HABUR’A ALTERNATİF

Ovaköy Sınır Kapısı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Habur Sınır Kapısı’na alternatif bir kapı olması nedeniyle, Türkiye’nin elini güçlendirecek. Bölgesel yönetim, Türkiye ile ilişkilerinde daha dikkatli olacak.

Süveyş gibi

Körfez ülkelerini Avrupa’ya bağlayacak olan, Türkiye üzerinden Basra Körfezi’ne uzanacak Kalkınma Yolu’nun merkezinde Ovaköy Sınır Kapısı var. Kalkınma Yolu Projesi ile 2 trilyon dolarlık Körfez sermayesi Batı sermayesiyle yeni bir iş birliği kapısı bulacak. Küresel petrol ve global finans rezervlerinin yüzde 40’ını elinde bulunduran Körfez ülkeleri, Batı ülkeleriyle ticaretlerini Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden yapıyor. 17 milyar dolarlık karayolu ve tren projesi olan Kalkınma Yolu ile Körfez sermayesine ait ürünler, sadece 10 saatte Irak’ı aşıp Türkiye’de olacak.







