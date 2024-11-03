Pezeşkiyan'dan İsrail'e hem tehdit hem teklif: Cevabımızın türü ve şiddeti değişebilir

Mesud Pezeşkiyan
İsrail'in İran'a yönelik kapsamlı misillemesi beklentileri sürerken olası bir saldırıya ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran'a yönelik bir saldırıya cevap vereceklerinin altını çizen Pezeşkiyan, İsrail'in saldırganlığını durdurup ateşkesi kabul etmesi halinde verecekleri cevabın türünün ve şiddetinin değişebileceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine karşı saldırıya cevap vereceklerini ancak İsrail'in bölgedeki saldırganlığını durdurup ateşkesi kabul etmesi halinde bu yanıtın türü ve şiddetinin değişebileceğini söyledi.
Pezeşkiyan, başkent
Tahran
'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.
"Siyonist rejim Heniyye suikastıyla savaşı kışkırtmaya çalıştı"
"Siyonist rejim Heniyye suikastıyla savaşı kışkırtmaya çalıştı"
İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkati çeken Pezeşkiyan, ABD ile Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze'de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"İlk başta hükümetimizin göreve başladığı ilk gün
Heniyye
'ye
suikast
la savaşı kışkırtmaya çalışan Siyonist rejimdi. Bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ateşkes sağlanması, masum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması umuduyla itidalli davranmamıza rağmen İsrail suçlarını yoğunlaştırdı."
"Cevabımızın türü ve şiddeti değişebilir"
"Cevabımızın türü ve şiddeti değişebilir"
İran'ın İsrail'in saldırısına karşılık vereceğini yineleyen Pezeşkiyan, "
Davranışlarını gözden geçirerek, ateşkesi kabul edip bölgenin mazlum ve masum insanlarını öldürmeye son verirlerse bu bizim yanıtımızın türünü ve şiddetini etkileyebilir.
" dedi.
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