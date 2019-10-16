PKK Türkmen köylerine çöktü

TSK ve SMO birliklerinin Tel Abyad çevresindeki 8 Türkmen köyünü başarılı bir şekilde terörden arındırdığına işaret eden Cuma, Türkiye-Suriye hudut hattından kaçan teröristlerin daha güneydeki Türkmen köylerini baskı altına aldığını kaydetti. Yeni Şafak'a bilgi veren Cuma, şunları söyledi:

CANLI KALKAN ENDİŞESİ

"Kaçan teröristlerin bazıları Tel Abyad'a 25 kilometre mesafedeki Hamam-el Türkmen bölgesinde toplandı. Terör örgütü buradaki 6 köyümüzü kuşattı. Buradaki akrabalarımızla günlerdir iletişim kuramıyoruz. Sağlık durumları hakkında hiçbir bilgimiz yok. İlerleyen günlerde Türkmen halkının canlı kalkan olarak kullanılmasından endişe ediyoruz. 9 aylık Muhammed bebeği katleden teröristler de bu köyleri kuşatanlar arasında yer alıyor. Teröristlerin oradaki Türkmenlere ne yapacağını bilmiyoruz. 9 aylık bebekleri şehit edenler bölge halkına her şeyi yapabilirler."

ORASI TEMİZLENMELİ

"PKK/YPG işgali öncesi Hamam-el Türkmen'de 15 bin kişi yaşıyordu. Teröristler bölge halkına sürekli baskı yaptı. İşgale dayanamayan Türkmenler evlerini terk ederek güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Şuan itibariyle orada ancak birkaç bin Türkmen kaldı. Şimdi onlar Tel Abyad'dan kaçan PKK'lıların kuşatması altında. Oraların temizlenmesini istiyoruz. Türkmenler, Araplar ve Kürtler göç ettikleri evlerine geri dönmek ve huzur içinde yaşamak istiyor. Bunu sağlayabilecek tek devlet Türkiye'dir. Türkiye sayesinde bölge halkı yeniden huzura kavuşacak."