Prens Harry ve Meghan Markle'ın oğlu asla prens olamayacak

Prens Harry ve Meghan Markle’ın oğlu Archie, büyükbabası Prens Charles’ın gelecek monarşi planına göre asla prens olamayacak.

NTV'de yer alan habere göre , annesi Kraliçe Elizabeth’in ardından kral olarak tahta geçecek olan Prens Charles, sayısı şişirilmiş bir monarşi topluluğu için ödeme yapmak istemediğine inandığı İngiliz halkına karşı önemli kraliyet üyelerinin sayısını sınırlamaya kararlı.

TAHTIN YEDİNCİ VARİSİ

Charles, oğluna, iki yaşındaki Archie'nin bir zamanlar doğuştan hakkı olan ‘prens’ unvanını almasını önlemek için önemli belgeleri değiştireceğini söyledi. Archie, şu anda tahtın yedinci varisi konumunda.

Kaynaklar, “Harry ve Meghan’a, Prens Charles kral olduğunda, Archie’nin hiçbir zaman prens olmayacağı söylendi” diye konuştu. Haberde, Sussex çifti ABD'de yaşamak için kraliyet görevlerini bırakmasına rağmen, haberlerin Prens Harry ve Meghan Markle için pek de iyi olmadığı belirtildi.

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İLİŞKİLER DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Kraliyetin bu bakış açısının, Harry ve Buckingham Sarayı arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirdiği bildirildi.