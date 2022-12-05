Dünya Rusyaya güvenlik garantisi verelim
AVRUPA

Rusya'ya güvenlik garantisi verelim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ziyareti sırasında TF1'e verdiği röportajda, Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisini hazırlaması gerektiğini söyledi. Macron, "Rusya'ya nasıl garantiler vereceğimizi planlamamız gerekiyor" diye konuştu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Rusyaya güvenlik garantisi verelim
Emmanuel Macron ve Vladimir Putin

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ziyareti sırasında TF1'e verdiği röportajda, Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisini hazırlaması gerektiğini söyledi. Reuters'in haberine göre Macron, "Başkan Putin'in her zaman söylediği gibi, NATO'nun kapılarına kadar gelmesi ve Rusya'yı tehdit edebilecek silahların konuşlandırılması korkusu olduğu anlamına geliyor" dedi. Fransız lider, "Bu konu barışın bir parçası olacak, Rusya'ya nasıl garantiler vereceğimizi planlamamız gerekiyor" diye konuştu. ABD Başkanı Joe Biden, Putin ile ancak Rus ordusunun savaşı sona erdirmesi halinde konuşacağını söylemesine rağmen, Rusya ve ABD bu hafta prensipte müzakerelere açık olduklarını bildirdi. Ancak Macron'un sözleri, Moskova'nın güvenlik garantilerine olan ihtiyacına olumlu yaklaşıldığını gösteriyor. Son dönemde başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinden, savaştan ABD'nin avantaj sağladığına yönelik eleştiriler yükseliyordu.

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