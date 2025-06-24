Şam'da patlama sesleri: Gerçek ortaya çıktı İsrail iddiası boşa düştü

Edinilen bilgilere göre başkent Şam'da meydana gelen patlamalar şehrin çeşitli noktalarından da hissedildi.

İki gün önce bir kiliseye düzenlenen intihar saldırısının ardından bugün de kentte yeni patlama sesleri duyulması halkta paniğe yol açtı.

Suriye Devlet Televizyonu ise kısa bir süre önce Şam'da meydana gelen patlamanın Mezzeh civarında yapılan askeri tatbikat sonucu gerçekleştiğini duyurdu.