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Şam'da patlama sesleri: Gerçek ortaya çıktı İsrail iddiası boşa düştü

Şam'da patlama sesleri: Gerçek ortaya çıktı İsrail iddiası boşa düştü

18:2724/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Suriye'de askeri tatbikat sırasında patlama meydana geldi.
Suriye'de askeri tatbikat sırasında patlama meydana geldi.

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyuldu. Şehrin çeşitli noktalarından da hissedilen patlamanın, İsrail'in Mezzeh ilçesinde hava saldırısı düzenlediği gerekçesiyle yaşandığı ileri sürülmüştü. Ancak Suriye Devlet Televizyonu, patlamanın askeri tatbikat sırasında yaşandığını bildirdi.

Suriye'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Edinilen bilgilere göre başkent Şam'da meydana gelen patlamalar şehrin çeşitli noktalarından da hissedildi.

İki gün önce bir kiliseye düzenlenen intihar saldırısının ardından bugün de kentte yeni patlama sesleri duyulması halkta paniğe yol açtı.

Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı

Patlamaların, İsrail'in Mezzeh ilçesinde hava saldırısı düzenlediği gerekçesiyle yaşandığı ileri sürülmüştü.

Suriye Devlet Televizyonu ise kısa bir süre önce Şam'da meydana gelen patlamanın Mezzeh civarında yapılan askeri tatbikat sonucu gerçekleştiğini duyurdu.



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