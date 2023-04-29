Sarı yelekliler hareketinin maliyetini geride bıraktı: Paris'i yakan emeklilik reformu karşıtı gösteriler 1,6 milyon euroluk zarara yol açtı

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana başkentin farklı noktalarında çatışmalar sürüyor. HDK, başkent Hartum'un yüzde 90'ını kontrol altına aldığını vurgularken ordu, Batı Darfur eyaleti dışında ülkenin 18 eyaletinin tamamının istikrarlı olduğunu ancak başkent Hartum'da, HDK'nin sivillerin yaşadığı bölgelerde bulunduğu ve onları canlı kalkan olarak kullandığı için durumun kritik olduğunu belirtti.