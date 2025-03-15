SDG ile temkinli entegrasyon

Suriye’de devrimin ardından ülkenin yeni yol haritası netleşirken, önceki gün Türkiye’den Şam’a önemli bir ziyaret gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Suriye ziyaretinde terörle mücadele ve örgütün orduya katılımı, yeni kurulacak hükümette ülkedeki tüm tarafların temsili gündeme geldi. Türkiye, Suriye’de ordunun yeniden yapılanması kapsamında da rehber niteliğinde olacak.
ASKERİ EĞİTİM
Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, görüşmede Türkiye’nin yeni yönetime savunma ve güvenlik için vermesi planlanan destek masaya yatırıldı. Terör örgütleriyle mücadelede üçüncü ülkelerle iş birliği konusunda önemli bir tecrübeye sahip olan Türkiye, bu tecrübesini aktaracak. Suriye ile iş birliğine varılmasının ardından Türkiye, askerlere istihbarat, muharebe, keşif ve koordinasyon eğitimi verecek. Ayrıca Suriye askerlerine yakın dövüş, meskun mahal ve ağır silahlarla tatbikatlar yaptırılacak.
4’ÜNCÜ MADDE ÇEKİNCESİ
Türkiye, Suriye yönetiminin SDG ile anlaşmasındaki 4’üncü maddede yer alan “Kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere Suriye Devleti yönetimine entegre edilmesi” ifadelerine çekinceli yaklaşıyordu. Şam’daki zirvede terör örgütü üyelerinin orduya nasıl entegre olacağı gündeme geldi. Süreci milli güvenlik politikası olarak yakından takip eden Türkiye, bu çekincesini iletti ve bu konuda temkinli davranılması gerektiğini belirtti. Görüşmede anayasa çalışmalarının ve yeni kurulacak hükümetin de gündeme geldiği öğrenildi.
Atılacak adımlara bakacağız
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki mutabakatı konusunda atılacak adımlara bakacaklarını söyledi. TV100 kanalında soruları cevaplandıran Fidan, “Ben bir şey hayata geçmeden burada iyimser olmam. Yani alarm duruma asla düşmem. Geçtiği zaman da düşürmem bakmaya devam ederim dolayısıyla başlangıcını görmem lazım. Anlayış birliğine ulaşılmış tamam bu iyi bir gelişme ama bundan sonra atılacak olan adımları görmemiz gerekiyor” dedi. Suriye’de Kürtlere otonomi veya özerklik tavizi verildiği iddialarını da reddeden Fidan, “Suriye’de yönetimin de böyle bir anlayışı yok. Oradaki Kürtlerin talebinin de ben bu yönde olduğunu düşünmüyorum.” İfadelerini kullandı.