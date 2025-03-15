SDG ile temkinli entegrasyon

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki mutabakatı konusunda atılacak adımlara bakacaklarını söyledi. TV100 kanalında soruları cevaplandıran Fidan, “Ben bir şey hayata geçmeden burada iyimser olmam. Yani alarm duruma asla düşmem. Geçtiği zaman da düşürmem bakmaya devam ederim dolayısıyla başlangıcını görmem lazım. Anlayış birliğine ulaşılmış tamam bu iyi bir gelişme ama bundan sonra atılacak olan adımları görmemiz gerekiyor” dedi. Suriye’de Kürtlere otonomi veya özerklik tavizi verildiği iddialarını da reddeden Fidan, “Suriye’de yönetimin de böyle bir anlayışı yok. Oradaki Kürtlerin talebinin de ben bu yönde olduğunu düşünmüyorum.” İfadelerini kullandı.