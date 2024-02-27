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Dünya

Slovakya Başbakanı açıkladı: Bazı AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlanıyor

Bazı Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerin, Ukrayna'ya asker göndermeyi düşündüğünü belirten Slovakya Başbakanı Robert Fico, savaşın askeri yollarla çözüme kavuşturulamayacağını yineleyerek, kendilerinin ise Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini belirtti.

07:57 - 27/02/2024 Salı
AA
Slovakya Başbakanı Robert Fico
Slovakya Başbakanı Robert Fico

Slovakya Başbakanı Robert Fico, bazı Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin, Ukrayna'ya asker göndermeyi düşündüğünü belirtti.


Fico, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovakya'nın hiçbir şekilde Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ifade etti.


"Birçok NATO ve AB üyesi ülke, askerlerini ikili düzeyde Ukrayna'ya göndermeyi düşünüyor." diyen Fico, bunda büyük güvenlik riskleri gördüklerini vurguladı.

Fico, Ukrayna'da savaşın askeri yollarla çözüme kavuşturulamayacağını yineleyerek, ülkesinin ölüme neden olmayan yollarla yardım etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.


Slovakya'nın Ukrayna'da mayın temizleme alanında desteğine devam edeceğini kaydeden Fico, ülkesinin Ukrayna'ya herhangi bir silah ya da askeri mühimmat göndermeyeceğini bir kez daha vurguladı.




#AB
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#Slovakya
#Slovakya Başbakanı Robert Fico
#Ukrayna
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