Dünya SMO temizlik masası
BARIŞ PINARI HAREKATI

SMO temizlik masası

Tel Abyad’a giren Suriye Milli Ordusu’nun Semerkand Tugayı Özel Birlik Komutanlarından Hüseyin el-Hüseyin, Yeni Şafak’a konuştu.

Fatih Özer Yeni Şafak
Hüseyin el-Hüseyin
Hüseyin el-Hüseyin

Hüseyin, terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen El Yabise köyünde konuşlandıklarını ve Tel Abyad merkezine buradan girdiklerini söyledi. Hüseyin, “Mehmetçiğin belirlediği geçiş rotasındaki güveniği de öncü kuvvet olarak sağlamış oluyoruz” dedi. Kendilerinin Barış Pınarı’nda öncü kuvvet olarak görevlendirildiğini kaydeden Hüseyin, “Operasyonlarda köylere giren ilk grup biz oluyoruz. İlk yaptığımız keskin nişancıları imha etmek oluyor. Her köye birden fazla keskin nişancı koydukarı için ilerleyişin süresi uzayabiliyor. Tel Abyad’da da birçok keskin nişancıyı imha ettik” dedi. SMO komutanlarından Hüseyin, şu bilgileri verdi:

ANLIK KOORDİNASYON

“Keskin nişancıları temizledikten sonraki süreçte ise terör menzillerini yerlebir ederek köy ve belde içerisinde kontrolü sağlıyoruz. Şuan itibariyle bölgedeki köylerin çoğunda terör örgütünün az sayıda militanı kaldı. Çok sayıda terörist iç kesimlere doğru kaçtı. Kaçamayan teröristler ya teslim oldu ya da düzenlenen operasyonlarda sağ bir şekilde kontrol altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte anlık koordinasyon halindeyiz. Nereyi kontrol altına aldık, kaç terörist imha ettik bunların tamamının bilgisini paylaşıyoruz. Arkadan gelen birliklere de güvenli bir ortam yaratmış oluyoruz. Böylece Mehmetçiğin zarar görmesini engelliyoruz. Çünkü biz iki kardeş milletiz ve birbirimize sahip çıkıyoruz.”

ŞİMDİ DAHA TECRÜBELİYİZ

“Teröristlerin tünellerden kaçmasını önlemeye çalışıyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarına göre daha hızlı ve daha teknik olarak ilerliyoruz. Her operasyonda daha fazla tecrübe kazandık. Özellikle köylere, tünellere ve ilçe merkezlerine gizlenen bombalı tuzaklara karşı tedbirimizi aldık. Az sayıda askerimizi şehit verdik. Bu da deneyim kazandığımızı gösterir. Bizim birlik, Tel Abyad çevresindeki 15 köyü PKK’dan temizledi. Günde 3 ya da 4 köyde kontrol sağlıyoruz. Buralarda siviller önce bizden korkuyorlar. Neren korktuklarını sorduğumuzda ‘PKK sizleri kötü anlattı. Köylerinizi işgal edip sizleri öldürecekler, dedikleri için korkuyoruz’ diyorlar. Gerçeğin öyle olmadığını anlayınca ise boynumuza sarılıp ağlıyorlar. ‘İyi ki bizi terör örgütünün elinden kurtardınız’ diyorlar.”

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