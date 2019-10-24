Soçi’de verilen süre başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de vardığı mutabakat, Türkiye sınırında terör devleti projesini kesin olarak çöpe yolladı. Terörist unsurların sınırdan 30 kilometre güneye çekilmesine ilişkin 150 saatlik süre dün saat 12.00 itibariyle başladı. Çalışmaların tek merkezden idaresi için Ankara ile Moskova arasında koordinasyon merkezi kuruluyor. Askeri ihtiyaçlar ve alanın kontrolüne dair alınması gereken tedbirler Türk ve Rus askeri heyetlerinin ortak çalışmalarıyla belirlenecek. Milli Savunma Bakanlığı, şimdilik yeni bir harekâta ihtiyaç bulunmadığını açıklarken sözlerin tutulmama ihtimaline karşı meşru müdafaa hakkımız saklı tutuluyor. Türkiye, olası bir terör saldırısı karşısında misliyle mukabele edecek. Rusya tarafı ise Soçi anlaşması kapsamında ilk icraata Ayn el-Arab'dan başladı. Türkiye sınırındaki ilçeye giren Rus ordusu, PKK'nın burayı boşaltmasını koordine ediyor.

20 BİN KİLOMETREKARE

Barış Pınarı Harekâtıyla yaklaşık 3 bin 800 kilometrekarelik bir alanı PKK/YPG'den temizleyen Türkiye, Soçi mutabakatıyla da Fırat'ın doğusunda 10 bin kilometrekareye yakın bir alanı terörden arındırmayı planlıyor. Münbiç ve Tel Rıfat bölgeleriyle birlikte bu alan daha da büyüyecek. Sivil halkın güvenle yaşadığı Fırat'ın batısındaki Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerle birlikte 911 kilometrekarelik Suriye kuzeyi boyunca farklı derinliklerde yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alan terörden arındırılmış olacak. Bu bölgelerin büyük bölümü mültecilerin geri dönüşüne açılacak.

ALANI HAVADAN İZLEYECEĞİZ

PKK'lı teröristlerin rejim kamuflajına sığınıp sığınmadıkları, 30 km derinlikte çekilip çekilmedikleri gibi istihbarat bilgileri için Türkiye, bu alanı sürekli gözlemleme ihtiyacı duyuyor. Bu doğrultuda Türk askeri heyeti, Rus muhataplarına 10 km'den 20 km derinliğe kadar İHA devriyeleriyle keşif ve gözetleme mekanizması önerecek. TSK'nın halkın geri döndürüleceği bölgenin güvenliğinden emin olmak için alan hakimiyetine ihtiyaç duyması nedeniyle havadan keşif kritik önemde görülüyor.

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RUSYA İLE DEVRİYE İLK DEĞİL

Türkiye-Suriye sınırından itibaren 10 km'lik ortak devriye hattının kontrolüyle ilgili detaylar müşterek olarak belirlenecek. Uygun devriye alanlarının tespiti, hangi yolların kullanılacağı gibi tüm detaylar, iki ülke askeri temsilcileri nezdinde çalışılacak. Daha önce TSK ve Rus askeri Tel Rıfat bölgesinde ortak devriyeler gerçekleştirmişti. Buradaki mekanizma, yol ve yöntemin yeni devriye meka-nizmasına örnek oluşturmakla birlikte yeni sahanın ihtiyaçlarına özel bazı değişikliklere de gidilebileceği belirtiliyor.

REJİM KILIĞINA GİREMEZLER

Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terörden arındırılan bölgede güvenliğin devamını sağlamak amacıyla, M4 karayolu güneyini kontrol edecek şekilde muharip özellikli 12 gözlem noktası tesis edecekti. Bu konu Soçi mutabakatının ardından yeniden şekillenecek. Muharip gözlem noktaları yerine üs bölgeleri kurulabileceği belirtiliyor. Ankara bu süreçte, Moskova'daki YPG ofisini kapatmayan ve bunları terörist olarak adlandırmayan Rusya'nın YPG angajmanına karşı da takipte olacak. Putin, 30 km'lik güvenli hat için Erdoğan'a şahsen "Rejimin elbiselerini giyip gizlenmelerine müsaade etmeyiz" sözünü verdi.

KAMIŞLI PUTİN'İN ÖZEL RİCASI

Suriye kuzeydoğusundaki Kamışlı kenti, Soçi'deki anlaşma sırasında Putin'in özel ricası üzerine TSK kontrol alanının dışında bırakıldı. Ancak Putin, PKK'nın buradan da kesinlikle çıkarılacağına dair güvence verdi. Esed rejiminin hakimiyeti altındaki bölgede halen sivil uçakların da indiği bir havaalanı bulunuyor. Yine Esed rejimi ve Rusya'nın da Kamışlı'da askeri üsleri mevcut. Güvenlik kaynakları, Kamışlı'nın mutabakat dışı kalması konusunda ayrıca "Hristiyan nüfusun yoğun olması ve daha önce Tel Rıfat örneğinde olduğu gibi Kamışlı'nın bir koz olarak elde tutulmak istenmesi" ayrıntılarına işaret ediyor. Türkiye ise bu bölge karşısında Barış Planı Harekât Bölgesi'ni elinde tutuyor. Barış Pınarı Harekât Bölgesi, diğer yerlerdeki olası risklere karşı sivil halk için Fırat'ın doğusunda Mehmetçik kontrolündeki en güvenli liman olacak.