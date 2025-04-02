Soykırıma destekte ikinci aşama: Amerikan faşizmi Berlin'e sıçradı

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma dünya genelinde tepki gösterilirken, ABD’nin Filistinlilere destek gösterilerine katılan öğrencileri sınır dışı etme girişimlerine Almanya da katıldı. İsrail soykırımının başlamasının ardından, Almanya'da da on binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Eylemler kısıtlama, yasaklama, polis müdahalesi ve gözaltı kararlarıyla baskılanmaya çalışıldı. Son olarak ülke hukuku da Siyonist çıkarlara alet oldu ve gösterilere katılan 4 kişiyi sınır dışı etmek için harekete geçti.





ÜÇÜ AB VATANDAŞI

Berlin Göçmenlik Bürosu, İsrail soykırıma başkaldıran 4 yabancı uyrukluyu sınır dışı etmek için çalışmalara başladı. Davada hedef alınan 4 kişinin Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O'Brien ve Roberta Murray olduğu açıklandı. Longbottom’ın ABD vatandaşı, Wlaszczyk’ın Polonya vatandaşı, O'Brien ve Murray’nin İrlanda vatandaşı olduğu ifade edildi. Hedef alınan 4 kişiden 3’ünün Avrupa Birliği vatandaşı olduğu ve vize serbestliği kapsamında ülkeye geldiği açıklandı.





TEK SUÇLARI FİLİSTİN'E DESTEK

4 kişinin de herhangi bir sabıka kaydı ve haklarında yürütülen soruşturma bulunmadığı, “Filistin’e destek” verdikleri için sınır dışı edilecekleri belirtildi. 4 protestocunun 2’sinin oturma eyleminde, ve ikisinin de trafik seyrini olumsuz etkileyen eylemlerden sorumlu tutulduğu kaydedildi. 4 protestocu da ülkedeki üniversite eylemlerine katıldığı için ortak bir soruşturma kapsamında da yer alıyor.





POLİSE TEMAS ETMEKLE SUÇLANDI

Göstericilere isnat edilen iddiaların zayıflığı da davanın siyasi amaç taşıdığını doğrular nitelikte. Örnek olarak suçlanan iki kişi, bir polis memuruna “faşist” demekle suçlanıyor. Üç kişi, geçen yıl Almanya’da yasaklanan “Nehirden denize, Filistin özgür olacak” ve “Filistin’i özgürleştirecek” sloganları atan gruplarla gösteriye katılmak ile suçlanıyor. Yetkililer bu sloganların antisemitik olduğunu belirterek göstericileri hedef alıyor. Oturma eylemine katılan iki kişi, polise temas etmekle suçlanıyor.





GÖSTERİCİLERİ SUSTURMAK İÇİN ALINAN KARAR

Söz konusu talep, Berlin eyalet yönetimi tarafından göçmenlik bürosuna iletildi. Alman basınına göre karar 1 aydan kısa bir süre içinde yürürlüğe girecek. Sınır dışı edileceklerden 2 kişinin avukatı olan Alexander Gorski, “Burada gördüğümüz şey doğrudan aşırı sağın oyun kitabından çıkıyor. Bunu ABD ve Almanya’da da görebilirsiniz. Siyasi muhalefet, protestocuların göç statüsünü hedef alarak onları susturmaya çalışır” ifadelerini kullandı. Gorski, davaların ABD’de Columbia Üniversitesi’ndeki öğrenci intifadasının liderlerinden Mahmud Halil’in sınır dışı davasına benzediğini ifade etti.





SİYASİ BASKILARLA ÇIKAN KARAR

The Intercept tarafından elde edilen yazışmalar, Berlin Göçmenlik Bürosu yetkililerinin sınır dışı taleplerine itirazlarda bulunduğunu, ancak siyasi baskılara direnemediğini ortaya koydu. Berlin Eyalet Senatosu’ndan bürokratlar, sınır dışı kararlarının yürürlüğe girmesi için büroya sayısız e mail attı. Göçmenlik bürosundaki Suç Önleme ve Geri Gönderme Direktörü Silke Buhlmann itirazlarda bulundu. Buhlmann, üç AB vatandaşının hareket özgürlüğünü iptal etmenin yasal dayanağının yetersiz olduğunu ve onları sınır dışı etmenin yasadışı olacağını ifade eden uyarı mesajları attı. Berlin Senatosu Departmanı yetkilisi Christian Oestmann tarafından itiraz reddedildi. Oestmann, bireylerin hareket özgürlüğünün kamu güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.





KARİYERİ AL ÜST OLDU

Dört protestocunun 21 Nisan 2025'e kadar Almanya'dan ayrılması veya zorla sınır dışı edilmesi kararı çıktı. 27 yaşındaki Amerikalı bir öğrenci olan Longbottom, karar sonucu 29 Schengen Bölgesi ülkesinden herhangi birine 2 yıl boyunca giremeyecek. Berlin’deki Alice Salomon Üniversitesi’nde yüksek lisanas yapan Longbottom’ın derecesini edinmesine 6 ay kala sınır dışı edilmesi, eğitim hayatını ve kariyerini altüst edecek.





TORUNLARIMA SOYKIRIMA KARŞI DURDUK DİYECEĞİM

Turizm sektöründe çalışan 35 yaşındaki Kasia Wlaszczyk ise antisemitizm iddialarının ağırlıklı olarak Almanya'daki Filistinlilere, Araplara ve Müslümanlara karşı ırkçı bir taktik olduğunu ifade etti. İrlandalı 31 yaşındaki Roberta Murray de “Torunlarımız soykırım sırasında ne yaptığımızı sorduğunda, reddettim diyeceğim” dedi.





CAN GÜVENLIĞI OLMADIĞI IÇIN ABD’DEN AYRILIYOR

ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan Cornell Üniversitesi öğrencisi Momodou Taal, güvenliğine yönelik tehditler nedeniyle ülkeyi kendi rızası ile terk edeceğini açıkladı. Taal, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ABD'den özgür ve başım dik bir şekilde ayrılma kararı aldım" açıklamasını yaptı. "Sokakta kaçırılmadan yürüyebileceğime olan inancımı yitirdim" ifadelerini kullanan Taal, gözaltına alınma korkusu ve kişisel güvenliğine yönelik tehditler nedeniyle ABD'yi kendi rızasıyla terk etme kararı aldığını duyurdu.



