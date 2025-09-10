Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Sumud Filosu yoluna devam ediyor: 18'de hareket etmeye başlayacak

Sumud Filosu yoluna devam ediyor: 18'de hareket etmeye başlayacak

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
17:0710/09/2025, Çarşamba
G: 10/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sumud Filosu Tunus'tan hareket edecek
Sumud Filosu Tunus'tan hareket edecek

İsrail ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru yola çıkan Sumud Filosu'nun Tunus'taki gemileri Türkiye saatiyle 18.00'de demir alacak. Filo için karadan destek veren Filistin destekçilerine selam verileceği seremoninin ardından filo gece saatlerinde yoluna devam edecek.

Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na ait olan İspanya'nın Barcelona şehrinden yola çıkan Familia Madeira ve Alma gemileri Tunus açıklarında İsrail'in drone saldırısına uğramıştı. Saldırılara rağmen kararlılıkla yoluna devam edecekleri açıklanan geminin hareket saati ilan edildi.

Tunus'taki gemileri Türkiye saatiyle 18.00'de demir alması ve Gazze'ye doğru ilerlemesi bekleniyor.

Direnişin simgesi Sumud'un anlamı

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı; Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor.



#Global Sumud Flotilla
#Tunus
#İspanya
#Sumud
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Togg halka arz olacak mı? Yatırımcıyı heyecanlandıran resmi açıklama geldi