Sumud Filosu yoluna devam ediyor: 18'de hareket etmeye başlayacak

Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na ait olan İspanya'nın Barcelona şehrinden yola çıkan Familia Madeira ve Alma gemileri Tunus açıklarında İsrail'in drone saldırısına uğramıştı. Saldırılara rağmen kararlılıkla yoluna devam edecekleri açıklanan geminin hareket saati ilan edildi.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı; Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor.