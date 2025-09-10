Sumud Filosu yoluna devam ediyor: 18'de hareket etmeye başlayacak

İsrail ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru yola çıkan Sumud Filosu'nun Tunus'taki gemileri Türkiye saatiyle 18.00'de demir alacak. Filo için karadan destek veren Filistin destekçilerine selam verileceği seremoninin ardından filo gece saatlerinde yoluna devam edecek.
Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na ait olan İspanya'nın Barcelona şehrinden yola çıkan Familia Madeira ve Alma gemileri Tunus açıklarında İsrail'in drone saldırısına uğramıştı. Saldırılara rağmen kararlılıkla yoluna devam edecekleri açıklanan geminin hareket saati ilan edildi.
Tunus'taki gemileri Türkiye saatiyle 18.00'de demir alması ve Gazze'ye doğru ilerlemesi bekleniyor.
Direnişin simgesi Sumud'un anlamı
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı; Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor.