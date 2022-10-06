Suriye’de yedi yılda 30 bin mahkum öldürüldü: İşkence ve infaz merkezi Sednaya Hapishanesi

Suriyelilere işkence, tecavüz, katliam gibi insanlık dışı muamelelerde bulunulduğu Sednaya Hapishanesi’nde 30 bin mahkûmun işkenceye maruz kalarak öldüğü veya infaz edildiği tahmin ediliyor. Sednaya Hapishanesi Tutukluları ve Kayıpları Derneği (ADMSP) yayımladığı rapor, dünyadaki en kötü şartlardan birine sahip olan Sednaya Hapishanesi’ndeki insanlık suçlarından sorumlu olan kişi ve kurumlar ağını ortaya çıkardı. ADMSP raporuna göre, hapishane için sözde meşru bir zemin oluşturularak Suriyeliler burada alıkonuldu ve haklarında infaz hükmü verildi. Raporda geçen ifadelere göre İbrahim Süleyman, Talat Mahfud, Mahmud Matuk gibi isimler, hapishanenin önde gelen yöneticilerindendi. Bu kişiler tutuklulara karşı işlenen suçları denetlemekten sorumluydu. Hapishane, başkent Şam’ın yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki dağlık bir bölgede yer alıyor.

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TANIKLARLA KONUŞULDU

Hapishane içerisinde işlenen azılı suçların yasal bir süreç içerisinde nasıl meşrulaştırıldığını gün yüzüne çıkaran ADMSP, derin bir araştırma ve firar eden hapishane personel ile mahkum tanıklardan elde ettiği ifadeler sonucunda, Sednaya Hapishanesi’nde 2011 ila 2018 yılları arasında 30 bin kadar mahkumun işkenceden yaşamını yitirdiği veya infaz edildiği bilgisine ulaştı. ADMSP’nin elde ettiği bilgilere göre, hapishanedeki mahkumlar, Esed rejimine bağlı askeri mahkemelerde birkaç dakika süren duruşmalarda yargılandı. Askeri mahkemelerin birkaç dakika süren yargılamaları kapsamında mahkumların infaz edilmesine hükmedildi. Öte yandan raporda, hapishanede bir süre tutuklu olan ancak hayatta kalmayı başarabilen kişilerin tanıklıklarına başvuruldu. Bu çerçevede tanıklar, 2018 ile 2021 yılları arasında askeri mahkemelerin yasal yargılamaları neticesinde 500 kadar kişinin infaz edildiğini söyledi. Uluslararası Af Örgütü, Suriyeli sivillerin işkence görerek öldürülmesinde ve infaz edilmesinde kullanılması sebebiyle Sednaya hapishanesini “insan mezbahası” olarak tanımlıyor.

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