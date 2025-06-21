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Tahran Ekspresi’nin kapasitesi artırıldı

Tahran Ekspresi’nin kapasitesi artırıldı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ardından Tahran yönetimi hava sahasını uçuşlara kapattı. Bunun üzerine ülkelerine dönmek isteyen İranlılar ile İran'dan gelen turistler alternatif yollar aramaya başladı.

Kara yolunun yanı sıra demir yollarına da rağbet arttı. Bu çerçevede Van-Tahran arasında faaliyet gösteren 9 vagonlu olan Tahran Ekspres'inin de kapasitesi yükseltildi. Ekspresin vagon sayısı 11'e çıkarıldı. Böylece yolcu kapasitesi 300’e çıktı. Van-Tahran arasında yapılan haftalık 2 seferin ise gelen yoğun talep üzerine 3’e çıkartılması için planlama yapıldığı öğrenildi. Gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşanılan seferlerde öğrenciler ve vatandaşlar yer alıyor.



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