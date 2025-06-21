Tahran Ekspresi’nin kapasitesi artırıldı

Kara yolunun yanı sıra demir yollarına da rağbet arttı. Bu çerçevede Van-Tahran arasında faaliyet gösteren 9 vagonlu olan Tahran Ekspres'inin de kapasitesi yükseltildi. Ekspresin vagon sayısı 11'e çıkarıldı. Böylece yolcu kapasitesi 300’e çıktı. Van-Tahran arasında yapılan haftalık 2 seferin ise gelen yoğun talep üzerine 3’e çıkartılması için planlama yapıldığı öğrenildi. Gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşanılan seferlerde öğrenciler ve vatandaşlar yer alıyor.