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Dünya

Tayland’da havai fişek deposundaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı

Tayland’ın Narathiwas eyaletindeki Sungai Kolok bölgesinde yer alan havai fişek deposunda 29 Temmuz’da meydana gelen patlamada, yaralı sayısının 121 olduğu, ölü sayısının 12’ye yükseldiği bildirildi.

11:51 . 31/07/2023 Pazartesi
AA
Tayland

Tayland

Tayland’ın Narathiwas eyaletindeki Sungai Kolok bölgesinde yer alan havai fişek deposunda 29 Temmuz’da meydana gelen patlamada, yaralı sayısının 121 olduğu, ölü sayısının 12’ye yükseldiği bildirildi.


​​​​Bangkok Post’un haberine göre, Narathiwas Halka İlişkiler Departmanının Facebook hesabından yapılan açıklamada, depo çevresinde bulunan 292 evin zarar gördüğü, içlerinden 50’sinin tamamen yıkıldığı belirtildi.


Yaralılardan 111’inin tedavisinin tamamlandığı, hastanedeki 10 kişiden birinin durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği, ölen iki kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.



Depo ruhsatsız şekilde havai fişek bulunduruyordu

Narathiwas Valisi Sanan Pongaksorn, deponun başlangıçta market olarak açıldığını ve daha sonra depoya dönüştürülmesi için izin alındığını belirterek burada ruhsatsız şekilde havai fişek bulundurduğunu düşündüklerini söyledi.


Çevrede yaşayanların, depoda havai fişek bulunduğundan haberdar olmadığı kaydedildi.


Polis memuru Albay Suthawet Thareethai, depo sahibi hakkında ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet vermekten dava açılacağını belirtti.


Vali Pongaksorn, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, kazanın depodaki inşaatta demir işlenirken kıvılcımların patlayıcılara sıçraması sonucu meydana gelmiş olabileceğini söylemişti.




#Tayland
#Narathiwas
#Havai Fişek
43 dakika önce
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