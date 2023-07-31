Tayland’da havai fişek deposundaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı

​​​​Bangkok Post’un haberine göre, Narathiwas Halka İlişkiler Departmanının Facebook hesabından yapılan açıklamada, depo çevresinde bulunan 292 evin zarar gördüğü, içlerinden 50’sinin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Yaralılardan 111’inin tedavisinin tamamlandığı, hastanedeki 10 kişiden birinin durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği, ölen iki kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.

Narathiwas Valisi Sanan Pongaksorn, deponun başlangıçta market olarak açıldığını ve daha sonra depoya dönüştürülmesi için izin alındığını belirterek burada ruhsatsız şekilde havai fişek bulundurduğunu düşündüklerini söyledi.