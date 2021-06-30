Dünya Tayvanda judo dersinde akıl almaz facia 27 kez yere düşürülen çocuk beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti
ASYA

Tayvan’da judo dersinde akıl almaz facia: 27 kez yere düşürülen çocuk beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

Tayvan'da judo dersinde facia yaşandı. Dersin koçu tarafından 27 kez yere düşürülen çocuk beyin kanaması geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Tayvan’da judo dersinde akıl almaz facia: 27 kez yere düşürülen çocuk beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti
Tayvan’da judo dersinde akıl almaz facia.

Tayvan’da judo dersi faciayla sonuçlandı. Nisan ayında judo dersinde koçu ve sınıf arkadaşları tarafından 27 kez yere düşürülen 7 çocuğun beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiği belirtildi.

JUDO KOÇU FİZİKSEL SALDIRI İLE SUÇLANDI

Yerel basına göre ailesi, çocuğun yaklaşık 70 gün sonra yaşam destek ünitesinden çıkarılmasına karar verdi. 60’lı yaşlarındaki judo koçunun ise "ciddi yaralanmaya neden olan fiziksel saldırı" ile suçlandığı, bu ayın başında 3 bin 583 Dolar kefaletle serbest bırakıldığı ifade edildi.

MÜEBBET HAPİS

Çocuğun ölümünün ardından savcının judo koçu hakkındaki suçlamayı, "ölüme neden olan yaralama" olarak değiştireceği aktarıldı. Judo koçu, suçlu bulunması durumunda en az 7 yıldan müebbet hapse kadar ceza ile karşı karşıya kalacak.

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