Dünya Terör lobisi Washingtonda
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör lobisi Washington’da

Terör örgütü üyeleri Batılı ülkelerde en üst seviyede ağırlanıyor. ABD Başkanı Trump'ın PKK'nın Suriye'deki elebaşı Ferhad Abdi ile telefonda görüşmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör elebaşlarını sarayında ağırlaması sonrası PKK'lıların adresi bu kez ABD Senatosu oldu.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Chris Van Hollen ve İlham Ahmed
Chris Van Hollen ve İlham Ahmed

PKK elebaşlarından İlham Ahmed, Washington'da ABD'li senatörlerle bir araya geldi. Türkiye'ye karşı partilerüstü yaptırım tasarısını hayata geçirmek için çalışan senatörler, PKK'lı Ahmed'i 'Suriye Kürtlerinin en üst düzey siyasi temsilcisi' diyerek karşıladı.

HOLLEN HIZINI ALAMADI

Demokratlar grubundaki ABD Senatörü Chris Van Hollen, "İlham Ahmed ile toplantımızdan sonra kuzeydoğu Suriye'de gelişen duruma ilişkin daha çok endişeliyiz. Kongre hemen şimdi, yeterli sayıda Amerikan askerinin Suriye'de kalmasını sürdürmek, hava desteğini garantiye almak ve Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamak için toplanmalı. Sert yaptırımlar uygulanması için bastırmaya devam edeceğiz" dedi. Geniş kapsamlı dediği yaptırımları madde madde açıklayan Senatör Van Hollen, hazırladıkları paketin, "ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde önceden bulundukları yerlere dönmeleri, Türkiye'ye ABD'den tüm silah satışlarının yasaklanması hatta dünyanın tamamında Türkiye'ye askeri ekipman satışının yasaklanması ve bunu sağlayan şirketlere yaptırım uygulanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu tüm üst düzey yetkililere yaptırım uygulanması gibi maddeleri içerdiğini" kaydetti.

GRAHAM BİLDİĞİNİZ GİBİ

Yaptırımların ateşli savunucularından Cumhuriyetçi Lindsey Graham ise "Herkesten çok Türkiye'yi suçluyorum" dediği konuşmasında çok bilinen DEAŞ-PKK retoriğini sıraladı: "Türk işgali DEAŞ'ın yenilmesini riske sokuyor ve DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasının önünü açıyor. Türkiye'ye karşı partiler üstü yaptırım uygulamak için çalışmalıyız. Türkiye ve SDF (PKK) arasında uluslararası güçler tarafından korunan 'askerden arındırılmış bölge' oluşturulmalı. Sahada SDF ile ortaklığımız devam etmeli. Trump yönetiminin bu konuda bazı değişiklikler yapacağı konusunda iyimserim. DEAŞ'lı savaşçıların kontrolü konusunda Türkiye'ye güvenmiyoruz."

ELEBAŞI DESTEK İSTEDİ

Tennessee Eyaleti Senatörü Marsha Blackburn ise İlham Ahmed'e 'liderliği ve cesareti için teşekkür ettiğini' belirterek Türkiye'nin Suriye kuzeyinden tamamen çıkarılması gerektiğini ileri sürdü. PKK/YPG'nin sözde yurtdışı ilişkiler sorumlusu teröristbaşı İlham Ahmed ise "Bu kritik anda bizimle birlikte duran Amerikalılara teşekkür ediyorum. ABD askerlerinin aniden çekilmesi bizi çok yaraladı. Bizi Türkiye saldırılarından koruyacak uluslararası kuvvetlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Elçilere emir: Türkiye’yi eleştirin

  • ABD Dışişleri Bakanlığının dış ülkelerdeki büyükelçiliklerine Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Herekâtı'nın bölgedeki DEAŞ'a karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yolladığı ortaya çıktı. ABD medyasında, Dışişlerince gönderilen metinlerin Trump yönetiminin söylemleriyle çeliştiğine dikkat çekildi. Bununla birlikte, Bakanlıktaki kıdemli diplomatların Trump'ın Suriye'den çekilme kararından dolayı endişe duydukları ileri sürülürken direktif yazılarında, "Türkiye'nin askeri harekâtı DEAŞ ile mücadeleyi, sivillerin hayatını ve bölge güvenliğini tehlikeye atıyor" ifadelerine yer verildiği belirtildi. Metinde ayrıca Türkiye'nin Suriye kuzeyinde düzenlediği harekat sırasında insan hakları ihlali işlediği savunuluyor.

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