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Dünya

THY'nin Düsseldorf uçuşları da Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yollarının (THY) yarın ve 27 Mart'ta Almanya'nın çeşitli kentlerine yapılması planlanan 49 uçuşunun yanı sıra Düsseldorf seferleri de ülkedeki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi.

17:15 . 25/03/2023 السبت
AA
THY'nin Düsseldorf uçuşları da Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi.

THY'nin Düsseldorf uçuşları da Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi.

Türk Hava Yollarının (THY) yarın ve 27 Mart'ta Almanya'nın çeşitli kentlerine yapılması planlanan 49 uçuşunun yanı sıra Düsseldorf seferleri de ülkedeki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi.


Almanya'daki sendikalar, perşembe günü ücret ve çalışma koşulları konusunda artan anlaşmazlık nedeniyle 27 Mart Pazartesi günü ülke çapında ulaşım grevi ilan etti.


Bu grev nedeniyle İstanbul'daki iki havalimanından yapılması planlanan THY'nin 49 uçuşu karşılıklı iptal edilmişti. Bu uçuşlara ek olarak yarın planlanan TK 1529 İstanbul-Düsseldorf uçuşu da gerçekleştirilmeyecek.


THY'nin 27 Mart Pazartesi günü ise planladığı TK 1527 İstanbul-Düsseldorf, TK 1528 Düsseldorf-İstanbul, TK 1525 İstanbul-Düsseldorf, TK 1526 Düsseldorf-İstanbul ve TK 1530 Düsseldorf-İstanbul seferleri de yapılmayacak.




#THY
#Grev
#Almanya
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