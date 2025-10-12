Trump: Askerlerimizin maaşını ödeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi konusunda Demokratları suçlayarak, "Cesur askerlerimiz, 15 Ekim'de hak ettikleri maaşlarını alamayacak" ifadesini kullandı.

Başkomutanlık yetkisini kullanarak Savunma Bakanı Pete Hegseth'e, askerlerin 15 Ekim'de maaşlarını alabilmeleri için mevcut tüm fonları kullanması talimatını verdiğini kaydeden Trump, "Demokratların tehlikeli hükümet kapatmalarıyla ordumuzu ve tüm ulusumuzun güvenliğini rehin almasına izin vermeyeceğim" dedi.