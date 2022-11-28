Dünya Türk Büyükelçisi Feyzioğlundan KKTC Cumhurbaşkanı Tatara güven mektubu
AVRUPA

Türk Büyükelçisi Feyzioğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubu

Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubunu sunan Feyzioğlu güven mektubunu sunmaktan onur duyduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Türk Büyükelçisi Feyzioğlundan KKTC Cumhurbaşkanı Tatara güven mektubu
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Feyzioğlu, "Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun yolundan yürüyen büyük mücahit, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ve şahsen yakından tanıma, feyz alma ayrıcalığına sahip olduğum büyük devlet insanı Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ı rahmetle anıyorum." dedi.

Türkiye'nin KKTC'deki 15. büyükelçisi olarak görev yapmanın kendisi için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, Türkiye ile KKTC arasındaki müstesna ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi için var gücüyle çalışacağının altını çizdi.

Feyzioğlu, Kıbrıs Türklerine uygulanan zalimane izolasyonların artık son bulması gerektiğine işaret ederek, "Devletler hukukuna göre, bağımsız ve egemen bir devlet olduğu kuşku götürmeyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, üçüncü devletlerce artık tanınmalıdır." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti el ele, omuz omuza başaracaktır"

Kıbrıs'ta gerçekçi ve sürdürülebilir tek çözümün iki egemen devletin varlığını kabul etmekten geçtiğini ve bunun hukuki duruma ve gerçeklere uygun tek çıkış yolu olduğunu belirten Feyzioğlu, "Davamız haklıdır. Davamız millidir. Milletimiz, sarsılmaz bir irade ile bu kutlu davanın arkasındadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti el ele, omuz omuza başaracaktır." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da güven mektubunu sunan Büyükelçi Feyzioğlu'na başarılar dileyerek, "Sizleri KKTC'de görmekten ve sizlerle birlikte çalışacak olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz. Sizlerle çalışmanın memnuniyetini KKTC ve Türkiye kamuoyu ile paylaşmak istedim." dedi.

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