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Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerinden Mozambik'te kurbanlık kontrolü

Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerinden Mozambik'te kurbanlık kontrolü

18:196/06/2025, Cuma
AA
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TDV gönüllüsü Mehmet Pehlivan, kurban kesim alanlarında da kontrollerde bulunduklarını belirtti.
TDV gönüllüsü Mehmet Pehlivan, kurban kesim alanlarında da kontrollerde bulunduklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) düzenlediği vekaletle kurban kesimi kapsamında Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde kesilecek hayvanların kontrolü yapıldı.

Bölgede yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla Tete'ye gelen TDV gönüllüleri ve görevlileri, hazırlıklarını tamamladı.

Kurban kesim alanına giden görevliler, hayvanları kontrol etti.

Ekipler, hayvanların sağlık açısından durumu ile kurban vasfı taşıyıp taşımadığını ve dini açıdan kesime uygunluğunu kontrol etti.

TDV gönüllüsü Mehmet Pehlivan, kurban kesim alanlarında kontrollerde bulunduklarını söyledi.

Yarın bayramın ilk günü olacağını ifade eden Pehlivan, "Hayvanlarımızı seçip İslami şartlara uygun olup olmadıklarını kontrol ediyoruz. Burada gönüllü arkadaşlarımızla beraber yarına hazırlıklarımızı yapıyoruz." diye konuştu.


#Mozambik
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