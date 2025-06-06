Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerinden Mozambik'te kurbanlık kontrolü

Bölgede yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla Tete'ye gelen TDV gönüllüleri ve görevlileri, hazırlıklarını tamamladı.

Ekipler, hayvanların sağlık açısından durumu ile kurban vasfı taşıyıp taşımadığını ve dini açıdan kesime uygunluğunu kontrol etti.

Yarın bayramın ilk günü olacağını ifade eden Pehlivan, "Hayvanlarımızı seçip İslami şartlara uygun olup olmadıklarını kontrol ediyoruz. Burada gönüllü arkadaşlarımızla beraber yarına hazırlıklarımızı yapıyoruz." diye konuştu.