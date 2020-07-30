F-16’larımız Azerbaycan’da: Kardeş Azerbaycan’a güven, Ermenistan’a korku verilecek

Türkiye ve Azerbaycan’ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı, dün TurAz Kartalı ile başladı. Türk Hava Kuvvetleri, tatbikata katılmak üzere Azerbaycan’a 10’a yakın uçak gönderdi. Türk F-16’lar tatbikat süresince Azerbaycan semalarında gardaşlarına “güven”, düşmana korku salacak. Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin müşterek tatbikatında, gece ve gündüz şartlarında harp senaryoları icra edilecek ve bir taarruz harekatın tüm safhaları denenecek.

Fotoğraf: Arşiv

GÜNDEM Azerbaycan yalnız değil

FOTOĞRAF 15 Başkomutan, silah ver bize: Azerbaycanlı kardeşlerimiz protesto için sokaklara döküldü Pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla binlerce Azerbaycanlı sokaklara döküldü. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Başkomutan, silah ver bize" sloganları atan Azerbaycanlılar geceyi Meclisin önünde geçirdi. BiP'te paylaş

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TURAZ KARTALI BAŞLADI

Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin ortak hava tatbikatı Turaz Kartalı, dün başladı. Türk Hava Kuvvetleri, tatbikata 10’a yakın uçakla katılıyor. Tatbikatta görev alacak F-16’lar Bakü’ye ulaştı. Azerbaycan semalarındaki Türk uçakları, Azeri toplumu tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. TurAz Kartalı Hava Tatbikatı, Ermenistan’ın saldırılarına konu Tovuz bölgesinin bulunduğu burunda yer alan Gence’nin yanısıra Kürdemir ve Yevlah bölgesi hava sahasında icra edilecek.

OYNAT 01:00 Gözler Ermenistan tarafında: Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzileri görüntülendi Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sınır kenti Tovuz'a geçen hafta yaptığı saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi. Azerbaycan Ordusunun Tovuz sınır hattındaki mevzileri görüntülendi. Sınır hattındaki Azerbaycan askerlerinin elleri tetikte, gözleri Ermenistan tarafında. BiP'te paylaş

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İHA VE SİHA’LAR GÖNDERİLDİ

10 Ağustos’a kadar devam edecek olan TurAz Kartalı Tatbikatı’nda, Türk F-16’lar, İHA ve SİHA’lar, helikopterler ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Mig-29, Su-25 savaş uçakları ve Azerbaycan’ın Türkiye’den tedarik ettiği İHA ve SİHA’lar, müşterek harekat hünerlerini sergileyecek. Türk jetleri, Azerbaycan semalarında “gardaşlarına” güven, düşmana korku salacak. Gece ve gündüz koşullarında müşterek hava harekatının test edileceği tatbikatın önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek fiili atışlı bölümünde, Gence tatbikat sahasına atılacak bombalar Tovuz’dan duyulacak.

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GERÇEK HARP ORTAMINDA DENENECEK

Tatbikatlarda, taarruzi bir harekatın tüm safhaları denenecek. Tatbikat; yığınaklanma, toplanma bölgesi faaliyetleri, yaklaşma harekatı, taarruz ve hedefin ele geçirildiği seçkin gözlemci günüyle tamamlanacak. Tatbikat kapsamında Türkiye’nin yeni savunma sistemleri ve Azerbaycan’ın Türkiye’den aldığı sistemler, gerçek harp ortamında denenecek. Müşterek eğitim ve planlamalar ile yığınaklanma ve harekata hazırlık sürecinin ardından önümüzdeki günlerde taarruzi harekat safhalarına geçilecek ve jetler havalanacak.

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Ermenistan İHA’sı düşürüldü

Düşürülen Ermenistan İHA'sı

Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan’a ait İHA’nın vurulduğu belirtildi. Bakanlık, düşürülen İHA’nın fotoğraflarını da paylaştı.