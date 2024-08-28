Yardımlar üç yıldır aralıksız devam ediyor: Madagaskarlı mağdurlar için bir ‘Umut Var’

Üç yıl önce mağdurlar, muhtaçlar ve mazlumlar için yola çıkan Umut Var Derneği, insani krizlerin yaşandığı birçok ülke ve bölgede insani yardım faaliyetleri yürüttü.

“Sen Varsan, Umut Var” sloganıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde Türkiye ile mağdur coğrafyalar arasında adeta bir umut köprüsü kurarak güven odaklı çalışmalarını yürüten Umut Var Derneği, yaptığı nitelikli çalışmalarla adından sıkça söz ettirmeyi sürdürüyor.

Umut Var ekibinin son durağı ise Madagaskar oldu.









Mazlumların ihtiyaçları Türkiye'deki hayırseverlerin destekleriyle karşılanıyor

Adı her ne kadar filmlere konu olsa da Madagaskar’ın arka sokaklarında içler acısı bir durum yaşanıyor.

Ne çocukların ayaklarına giyebilecekleri bir ayakkabıları var, ne annelerin evlatlarına pişirebilecekleri aşları, ne de dedelerin torunlarına ikram edebilecekleri bir kaç şekeri…

Tüm bu ihtiyaçları, Türkiye'deki hayırseverlerin destekleriyle karşılamaya gayret eden Umut Var Derneği ekipleri, tam da bu noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek, ülkede günlük olarak ekmek, çikolata, şeker, pirinç, makarna, kurban eti ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Dağıtım merkezlerindeki bu çalışmaların her biri tek tek video kaydına alınıyor ve bağışçısına teker teker ulaştırılıyor.

Derneğin üç yıldır aralıksız devam eden bu yardımlarından yüzbinlerce çocuk ve kadın istifade etti.

Belirli periyotlarla yapılan çalışmalar ise şu şekilde:

-Tişört ve terlik dağıtımı

-Nakdi yardım

-Tankerler ile köylere temiz su dağıtımı

-Su kuyuları inşası

"İyi ki varsınız"

İnsani yardım çalışmalarını bizzat yerinde gözlemlemek üzere Madagaskar Toliara’ya giden Umut Var Derneği Gönüllüsü Seyfullah Kartal, yaptığı açıklamada, “‘Sen Varsan, Umut Var’ sloganıyla tam 1 haftadır Umut Var Derneği olarak Madagaskar’da bir dizi insani yardım faaliyeti yürüttük. Su kuyusu açılışlarından yemek dağıtımlarına, Kurban kesiminden tankerlerle kapı kapı dolaşıp su dağıtımına kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Elbette bunlar hayırseverlerimizin destekleriyle oldu. Bize inanan, destek veren ve dua eden herkesten Rabbim razı olsun. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Su kuyuları inşa ediliyor, kurbanlar kesiliyor

Umut Var Derneği, bugüne kadar toplamda 287 adet su kuyusu inşa ederek mağdurların hizmetine sundu. Derneğin, Madagaskar’da inşasına devam ettiği 12 adet su kuyusu bulunuyor. Ayrıca dernek, bölgede adak, akika, şükür, sadaka ve şifa niyetine Kurban kesimi gerçekleştiriyor. Bugüne kadar ülkede 10 bini aşkın Kurban kesen dernek, köylerde elektrik bulunmamasından ötürü etlerini de bizzat pişirdi ve pirinçle buluşturarak yemek sofraları kurdu. Böylelikle daha fazla insanın o gece yatağına tok girmesi sağlandı.

"Sen varsan umut Var"

Umut Var Derneği'nin; Madagaskar’daki su, yiyecek, barınma ve giyim gibi birçok alandaki faaliyetlerine destek olmak isteyen hayırseverler, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklamaya "Ad, Soyad, Telefon No ve Madagaskar” yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sağlayabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler de derneğin web sitesinden çeşitli faaliyetlere destek olabiliyor.