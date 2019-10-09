Yolumdan çekil

Haberlerde Erdoğan-Trump görüşmesinden dakikalar sonra Pentagon’a ‘askerleri çekin’ emri verildiği belirtildi. NBC News, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Amerikan kuvvetlerinin, pazartesi sabahı gözlem noktalarından çekilmeleri için ‘acil ve beklenmedik’ bir uyarı aldığına yer verdi. ABD askerlerine giden mesajın ne olduğuna ilişkin bilgiyi mevcut ve eski kıdemli ABD savunma yetkililerinden alan NBC News, mesajın “Bölgeden ayrılıyoruz” şeklinde olduğunu aktardı.

GECE YARISI TELEFON GELDİ

Amerikan medyasındaki haberlere göre PKK’nın Suriye’deki sözde komutanı Ferhad Abdi, geceyarısı ABD’li bir üst düzey yetkili tarafından arandı. Daha sonra bir ABD generaliyle görüntülü görüşme gerçekleştiren Abdi’ye, Trump’ın Amerikan askerlerinin çekilmesi emrini verdiği bildirildi. Görüşmeye ilişkin NBC’ye demeç veren PKK elebaşı, “Bu hiç beklemediğimiz bir karardı” dedi. Görüşmeleri yakından bilen bir ABD’li yetkilinin aktardığına göre, BM zirvesinde Trump-Erdoğan arasında birebir görüşme gerçekleşmemesinin ardından liderlerin pazar günkü telefon görüşmesi Washington için beklendiği gibi gitmedi. ABD’li yetkili, “Erdoğan Suriye’ye girmek konusunda kararlı olduğunu söyledi. Trump’ın Beyaz Saray ziyareti teklifi bile Erdoğan’ı vazgeçirmek için yeterli olmadı. Trump Erdoğan’a ‘Türkiye’nin büyük ölçekli bir saldırı yapmasının kabul edilemez olacağını ancak güvenli bölgeyi temizlemek için ölçülü bir operasyonu ise yapabileceğini söyledi” dedi.

YA BİZLE ÇALIŞ YA DA...

Görüşmeye yakından vakıf olan bir Türk yetkili ise Middle East Eye adlı internet portalına konuştu. Türk yetkili, “Erdoğan Trump’a ABD’nin bu operasyonu yürütmek için Türkiye ile çalışmasını ya da yoldan çekilmesini söyledi” ifadelerini kullandı. Türk yetkili görüşmenin detaylarına ilişkin, “Erdoğan Trump’ın emri altında çalışanların güvenli bölge konusunda anlaşmaya uymadığını söyleyerek, DEAŞ yenilmiş olmasına rağmen ABD’nin 20 bin TIR dolusu silahı PKK/YPG’ye gönderdiğini ve silahların hâlâ gitmeye devam ettiği argümanını kullandı” diye konuştu.

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DEAŞ’LILAR NE OLACAK

Türk yetkili ayrıca görüşmede bir başka ihtilaf noktasının, geçmişte Tel Abyad sınır kasabası yakınlarındaki tahkimat binalarını ‘iyi niyet göstergesi’ olarak kaldıran terör örgtünün yakın zamanda bu binaları yeniden inşa edip güçlendirmeye çalıştığı konusu olduğunu belirtti. Ayrıca ABD’li bir yetkiliden de bilgi alan MEE’ye göre Trump, YPG’nin elinde tutuklu bulunan ve vatandaşı oldukları ülkelerin almak istemedikleri DEAŞ’lılara ne olacağını sordu. İddiaya göre Erdoğan, Türkiye’nin geçtiğimiz yıllarda 6 bin şüpheli yabancı savaşçıyı deport ettiğini belirterek bu konu üzerinde çalışılabileceğini belirtti. Aynı yetkiliye göre görüşmede Erdoğan, DEAŞ’lılara ilişkin ABD’ye herhangi bir söz vermedi. Trump da Erdoğan’ın ‘güvenli bölge’ talebine net bir cevap vermeyerek ‘askeri danışmanlarıyla konuyu görüşeceğini’ söyledi.

ABD’deki buluşma 13 Kasım’da

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Birçokları Türkiye’nin ABD’nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35’lerin çelik gövdesini yapıyor. Aynı zamanda İdlib’de çok sayıda hayatın kurtarılmasında bana yardım ettiler. Ayrıca ricam üzerine rahip Andrew Craig Brunson’ı evine sağ salim geri gönderdiler. Aynı zamanda hatırlayın, daha da önemlisi Türkiye, NATO’nun itibarı olan önemli bir üyesi. O (Erdoğan) 13 Kasım’da konuğum olarak ABD’ye geliyor” ifadesini kullandı. Mesajında Suriye’deki terör örgütü PKK için ‘Kürtler’ ifadesini kullanmaya devam eden Trump, örgüte yardım etmeye devam ettiklerini de aktararak Türkiye’ye yine finansal operasyon tehdidinde bulundu. İşte Trump’ın sosyal medyadaki son mesajları: YİNE FİNANSAL TEHDİT “Suriye’den çekilme sürecinde olabiliriz ama hiçbir şekilde (YPG/PKK) Kürtleri terk etmiyoruz, onlar özel insanlar ve müthiş savaşçılar. Kürtlere, finansal olarak ve silah bakımından yardım ediyoruz. Aynı zamanda NATO müttefikimiz ve ticaret ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz de çok iyi. Türkiye’nin halihazırda büyük bir Kürt nüfusa ev sahipliği yaıyor. Türkiye, Suriye’nin o bölgesinde (operasyon bölgesi) sadece 50 askerimiz olduğunu ve o kişileri çoktan geri çektiğimizi anlıyor. Türkiye, zorunlu olmayan ya da gereksiz herhangi bir savaşa girerse bunun, ekonomisi ve kırılgan para birimi üzerinde yıkıcı etkisi olur.”