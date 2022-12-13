Yunan vekil Ermenistan destekçisi çıktı

Azemedia'nın haberine göre Yunan vekil Eva Kaili, Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermenistan işgaline son veren 44 günlük zaferinin ardından Bakü'yü hedef alan girişimlerde rol oynadı. Bir dönem Avrupa Parlamentosu’nda AB-Ermenistan Dostluk Grubu’nda yer alan Kaili'nin geçen yıl 19 Kasım tarihinde, "Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı "saldırgan tutum" almakla itham eden bir metne imza attığı ortaya çıktı. 33 AP vekilinin imzaladığı metinde başta AB Dış İşlerinden Sorumlu Yüksek Temsilcisi Josep Borrell olmak üzere uluslararası kurumlara "Azerbaycan'ın Ermenistan'ı hedef alan saldırgan tutumuna karşı" her türlü önlemin alınması çağrısında bulunulduğu görüldü. Kaili'nino dönem görev aldığı dostluk grubunun finansörünün ise Belçika merkezli iş yapan ve Ermenistan'ın Karabağ'daki işgaline mali destek verdiği iddia edilen Ermeni işadamı ve milyarder Kaspar Karapetyan olduğu da haberde belirtildi. Karapetyan'ın toplandığı fonlarla Avrupa çapında faaliyet gösteren Ermeni diasporasını da desteklediği kaydedildi. Öte yandan Kaili hakkında tutuklama kararı çıktı. Kaili’nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ile eski AP üyesi Pier Antonio Panzeri hakkında da tutuklama kararı verildi. Kaili'nin Yunanistan'daki tüm mal varlığı da donduruldu. Kaili'ye yönelik kararın, “banka hesapları, kasalar, şirketler ve diğer tüm finansal varlıkları” kapsadığını belirtildi. Ayrıca Kaili’nin aile üyelerinin mal varlığına da el konduğu açıklandı.

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