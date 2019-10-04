Yunanistan ‘en büyük’ tatbikatını eline yüzüne bulaştırdı: Donanma gemisi karaya oturdu tatbikat iptal

Türkiye hem denizden donanma gemileriyle hem de havadan İHA-SİHA’larla Ege’de günden güne gücünü artırmasından Yunanistan rahatsız. Atina hükümeti, bölgede büyük bir tatbikat düzenleyerek gövde gösterisi yapmak için harekete geçti.

Donanmanın büyük gemilerinden Ellie Fırkateyni karaya oturdu

‘2019 Parmenia’ tatbikatıyla Ege’de sahneye çıkan Yunanistan’ın şovu kısa sürdü. Yenisafak.com’un ulaştığı bilgilere göre tatbikatın ilk saatlerinde, donanmanın büyük gemilerinden Ellie Fırkateyni karaya oturdu.

Karaya oturan donanma gemisi, saatler süren çalışma sonucu römorkörlerce çekildi.

Teknik bir planlama hatası sebebiyle yaşandığı değerlendirilen kaza nedeniyle tatbikat iptal edildi. İlk incelemelere göre geminin suda kalmasına mani bir hasarın oluşmadığı belirlenirken, bölgeye çok sayıda römorkör gönderildi.

DÜNYA Rum medyası: Yunan F-16'ları Ankara’dan korkulduğu için uçamadı

DÜNYA Yunanistan'da postal krizi: Askere alımlar durduruldu

Ellie’nin en yakın limana çekilerek bakıma alınacağı öğrenildi.

Ellie Fırkateyni

Karaya oturan Ellie Fırkateyni, Yunanistan donanmasının büyük gemileri arasında yer alıyor. Hollanda’da Royal Schelde tersanesinde üretilen gemi, 1980’de Atina’da imzalanan sözleşme uyarınca 10 Ekim 1981 tarihinde göreve başladı.

Yunanistan’ın kendine yenildiği tatbikat Parmenia