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Yunanistan'da 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan'da 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi

23:5727/05/2025, Salı
G: 28/05/2025, Çarşamba
AA
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Yunanistan'ın Serres kentinde içme suyunda uranyum tespit edilmesinin ardından 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi.
Yunanistan'ın Serres kentinde içme suyunda uranyum tespit edilmesinin ardından 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi.

Yunanistan'ın Serres kentinde yapılan denetimlerde içme suyunda uranyum tespit edilmesinin ardından 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal kararı 26 Haziran'a kadar sürecek

Yunanistan'ın kuzeyindeki Serres kentinde, içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesi nedeniyle 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Sivil Koruma Genel Sekreteri tarafından Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimleri için alınan olağanüstü hal kararı, suda tespit edilen uranyum sorunu ile mücadelede kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga'nın talebi üzerine alınan olağanüstü hal kararı 26 Haziran'a kadar sürecek.

Yunanistan'ın Serres kenti

Bu karar ilgili belediye ve kurumlara, olağanüstü hallerde kullanılabilecek finansal araçlara ulaşım ile sorunun çözümüne yönelik süreci hızlandırarak vatandaşa destek imkanı sağlanacak.

Serres'te geçen hafta yapılan denetimlerde, içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmiş, beş yerleşim bölgesinde suyun içilmesi ve yemek pişirme amacıyla kullanılması yasaklanmıştı.




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