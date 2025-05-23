Yunanistan'da içme suyundan uranyum tespit edildi

Serres'de içme suyu, Melinikiyotika bölgesi, Efthalia Adam, Serez-Hrysopigi kara yolu, Hrysopigi ve Metohio yerleşim bölgesi ile Lefkona ve Hristos belediye topluluğu olmaz üzere ilçenin büyük bölümünde yasaklandı.