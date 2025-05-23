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Yunanistan'da içme suyundan uranyum tespit edildi

Yunanistan'da içme suyundan uranyum tespit edildi

12:4723/05/2025, Cuma
DHA
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Yunanistan
Yunanistan

Yunanistan'da Serres Belediyesi sınırlarındaki bazı bölgelerde içme suyunda uranyum tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan'da, Serez Belediyesi sınırlarındaki düzenli su kontrolleri kapsamında, bazı bölgelerde uranyum seviyesinin parametre üst sınırını aştığı belirlendi.


  • Serres'de içme suyu, Melinikiyotika bölgesi, Efthalia Adam, Serez-Hrysopigi kara yolu, Hrysopigi ve Metohio yerleşim bölgesi ile Lefkona ve Hristos belediye topluluğu olmaz üzere ilçenin büyük bölümünde yasaklandı.

Bu bölgelerden alınan su örneklerinin ‘Dimokritos' Enstitüsü'ne gönderildiği ve yeni analiz sonuçlarının beklendiği kaydedildi.







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