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Dünya

Yunanistan'da bazı bölgelerde kötü hava koşulları nedeniyle kırmızı alarm verildi: Sokağa çıkmayın

Yunanistan'da kötü hava koşulları nedeniyle birçok bölgede vatandaşlardan, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi. Uzmanların "Elias" ismini verdiği, bu hafta Yunanistan'ı etkisi altına alması beklenen kötü hava akımı nedeniyle ülke genelinde şiddetli yağış ve sıklıkla yıldırım düşmesi bekleniyor.

18:37 . 26/09/2023 Salı
AA
Yunanistan'da bazı bölgelerde kötü hava koşulları nedeniyle sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.

Yunanistan'da bazı bölgelerde kötü hava koşulları nedeniyle sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.

Sivil koruma biriminden Ahaia, Ithaki, Zakinthos, Kefalonya, Fthiotida, Viotia, Magnisia, Kardiça ve Eğriboz'un kuzeyinde bulunanların cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda, ilerleyen saatlerde olumsuz hava koşullarının hakim olacağı, mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Kalavrita'da ise dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Trikala ve Yanya'da da heyelan nedeniyle bazı yollar kapandı.

Uzmanların "Elias" ismini verdiği, bu hafta Yunanistan'ı etkisi altına alması beklenen kötü hava akımı nedeniyle ülke genelinde şiddetli yağış ve sıklıkla yıldırım düşmesi bekleniyor.

Eylül başındaki yoğun yağış nedeniyle 750 bin dönümün üzerinde alanın sular altında kaldığı sel felaketini yaşayan Tesalya bölgesi de yoğun yağış beklenen bölgeler arasında yer alıyor.




#Dolu
#Elias
#Kötü hava koşulları
#YAĞIŞ
#YUNANİSTAN
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