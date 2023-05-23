Yunanistan’da ibre ikinci tur

Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, önceki gün düzenlenen seçimlerde tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamasa da dört yıllık iktidar sürecinin ardından sandıktan oyunu artırarak çıktı. Yeni Demokrasi, birinci partiye 300 sandalyelik parlamentoda fazladan verilen 50 sandalye uygulaması sayesinde Temmuz 2019’daki genel seçimlerde yüzde 39,85’lik oy ile 158 sandalye kazanarak tek başına iktidar olmuştu. Miçotakis’in partisi, sistemin değiştiği ve birinci partiye fazladan sandalye verilmesi uygulamasının kaldırıldığı seçimlerde oylarını yaklaşık yüzde 41’e yükselterek 146 sandalyenin sahibi oldu.

ÖNÜNDE 2 SEÇENEK BULUNUYOR

Miçotakis’in önünde iki seçenek bulunuyor. Hükümet kurmak için gerekli 5 sandalyeyi sağlayacak bir koalisyona gitmek ya da ikinci kez sandığa giderek, birinci parti için öngörülen fazladan sandalyeleri alıp tek başına iktidar olmak. Miçotakis, önceki akşam resmi olmayan ilk sonuçların açıklanmasının ardından sandıktan çıkan sonucu halkın güçlü bir iktidar istediği şeklinde yorumladı. Anayasanın öngördüğü koalisyon kurma sürecini yürüteceğini söyleyen Miçotakis, “Yarından itibaren seçimler için çalışmalara başlıyoruz” diyerek koalisyon sürecini başlamadan bitirmiş oldu. Miçotakis, dün akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun kendisine verdiği hükümet kurma görevini iade etti. Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, bu kez görevi Çipras’a verecek.

ANKETLER YANILDI

Seçim öncesi yapılan anketlerde Yeni Demokrasi birinci parti, ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ise ikinci parti gözüküyordu ancak aradaki fark yüzde 6-8 ile sınırlı kalıyordu. Sandıktan çıkan sonuçlar ise bu farkın yaklaşık yüzde 20 olduğunu ortaya koydu. Yeni Demokrasi’nin zaferi kadar, SYRIZA’nın oylarının düşmesi de dikkat çekti. SYRIZA’nın Temmuz 2019’daki genel seçimlerde yüzde 31,53 olan oy oranı, dört yıllık ana muhalefetin ardından yüzde 20’ye geriledi.

KATILIM YÜZDE 60’TA KALDI

Temmuz 2019 seçimlerinde yüzde 57,78 olan seçime katılım oranı bu seçimlerde yüzde 60,87’ye çıktı. Ülke genelindeki 59 seçim bölgesinin 58’inde Yeni Demokrasi birinci olurken, sadece Gümülcine’nin yer aldığı Rodop bölgesinde seçim yarışını SYRIZA önde bitirdi. Ancak SYRIZA başkanı Aleksis Çipras’ın Arta’daki Athamaniou köyünde sandıktan rakibi Miçotakis’in çıktığı kaydedildi.

YENİ SEÇİM SİSTEMİ

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda fazladan 20 sandalye veriliyor. Oy oranı yüzde 25’i her yüzde 0,5 oranında aştığında fazladan sandalye sayısı da bir artıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, parlamentoda 146 sandalyeye sahip Yeni Demokrasi’nin ikinci turda aynı oy oranını alması halinde sandalye sayısının 160’ı geçerek tek başına iktidar olması bekleniyor.

SOMUT KAZANIMLAR OY GETİRDİ

Seçimin anketlerin beklentisinin aksine büyük farkla sonuçlanmasının ardında, Miçotakis hükümetinin, halkın hayatına değen somut adımlar atması olduğu değerlendiriliyor. 2019 yılında iktidara gelen Miçotakis hükümetinin, ülkede ekonomik büyümeye imza attığı, işsizlik oranında büyük düşüş gerçekleştirmesinin, Yunan tahvillerine değer kazandırmasının ve IMF’ye borcu planlanandan önce ödemesinin etkili olduğu belirtiliyor. Buna karşın ana muhalefetin, ülkedeki dinleme skandalı ve geçtiğimiz aylarda onlarca kişinin ölümüne neden olan tren kazası üzerinden hükümete yüklenmesinin, istenen sonucu doğurmadığı yorumlanıyor.

4 Türk parlamentoda

Yunanistan'daki seçimlerde Batı Trakya'dan 4 Türk aday da Yunan parlamentosuna girmeye hak kazandı. Rodop ilinde Radikal Sol İttifaktan (Syriza) Özgür Ferhat, PASOK Partisi'nden İlhan Ahmet, İskeçe ilinde ise Syriza'dan Hüseyin Zeybek ve PASOK Partisi'nden Burhan Baran milletvekili seçildi. Gümülcine'de asıl mesleği diş hekimliği olan Özgür Ferhat yaklaşık 12 bin 146 rekor bir oyla ilk defa Yunan parlamentosuna girdi. Zeybek, Baran ve Ahmet, önceki seçimlerde de milletvekili olarak Yunan meclisine girmişlerdi.

Yunan medyası: Zafer ve çöküş

Yunan basını, seçim sonuçları için “Miçotakis’in zaferi” yorumunu yaptı. Kathimerini gazetesi “Miçotakis’in zaferi, SYRIZA’nın düşüşü” başlığını manşete taşıdı. Ta Nea gazetesi, “Miçotakis ve Yeni Demokrasi’nin Egemenliği” manşetini kullanırken, “SYRIZA ve Aleksis Çipras’ın çöküşü” alt başlığına yer verdi. Apogeumatini gazetesi “Yeni Demokrasi’nin Dev Zaferi”, Manifesto gazetesi “Miçotakis’e ikinci dönem için güçlü görevlendirme”, Political gazetesi “Miçotakis’in Zaferi, Çipras’ın Çöküşü” ifadelerini manşetlerinde kullandı. SYRIZA yanlısı Avgi gazetesi ise ana sayfası siyah renkte çıktı.











